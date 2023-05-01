Mapa do emprego mostra profissões e cidades que mais contratam no ES

Giselli Soares dos Santos , garçonete do Hotel Senac Crédito: Carlos Alberto Silva

“Minha vida mudou totalmente”. É assim que a garçonete Giselli Soares dos Santos descreve a saída da informalidade e a conquista de uma vaga de emprego com carteira assinada no ano passado.

“Fui contratada em junho, já faz quase um ano. Antes disso, eu me virava como podia. Fazia feira nos finais de semana, e trabalhava com minha sogra durante a semana fazendo faxina. Eu não tinha expectativa de recolocação no mercado.”

Após prestar serviço em um evento, ela descobriu sobre um curso para garçons e garçonetes e decidiu se inscrever. “Em abril concluí, e pouco tempo depois fui contratada. Minha vida mudou totalmente depois disso”, conta.

Há vários meses, o mercado de trabalho formal vem se recuperando no Espírito Santo depois do encerramento de milhares de vagas durante a pandemia da Covid-19. Em 2022, por exemplo, foram criados mais de 44 mil novos postos de trabalho, resultado que é fruto do total de admissões no Estado contra o número de demissões no ano.

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Para Giselli, o momento foi propício à recolocação. Já para André de Souza Goncalves Cabo, que trabalhava como mensageiro, surgiu a chance de ocupar um novo cargo no Hotel Senac Ilha do Boi, na Capital.

O ramo de serviços de hotelaria e alimentação, aliás, foi um dos que mais criou vagas de emprego no Espírito Santo em 2022, com mais de 5 mil novas contratações para as mais variadas funções. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho.

André de Sousa Gonçalves Cabo, recepcionista Crédito: Carlos Alberto Silva

“Eu fiquei sabendo do curso de recepcionista e me inscrevi. Trabalhava de dia como mensageiro e fazia o curso à noite. Foi assim de julho a novembro. E foi uma coisa de estar no lugar certo, na hora certa. Surgiu um processo de recepcionista em dezembro, e, para minha surpresa, foi escolhido”, explicou André.

Vitória, não por acaso, foi o município com maior saldo de contratações em 2022. Das vagas criadas, mais de 7,6 mil foram na Capital capixaba. Na sequência vem Serra, com 6,5 mil, e Vila Velha (6,4 mil). Aracruz, no Litoral Norte, ocupa a quarta posição no ranking, com saldo de 3,3 mil.

44,8 mil novas contratações foram feitas no ES em 2022

O setor de serviços lidera as contratações gerais (23,8 mil). Na sequência, vem o comércio, que criou 10,4 mil empregos formais no ano passado. Na construção, foram quase 5 mil – pouco acima da indústria geral, que empregou mais 4,8 mil trabalhadores. O agro também teve saldo positivo de contratações em 2022, criando mais 644 postos de trabalho.

A maré de contratações permanece. Neste ano, até março, o Espírito Santo apresentou um saldo de 9.722 postos de trabalho formais. Valéria Rodrigues da Silva, por exemplo, foi contratada no mês passado.

“Eu vim do Rio de Janeiro para cá em 2021, bem no meio da pandemia, e já tenho uma certa idade, já vou fazer 58 anos, e fiz um curso que acabou sendo um divisor de águas para mim. Lá no Rio eu era instrutora de autoescola, mas não ganhava o que ganho aqui como garçonete agora.”

Valéria Rodrigues da Silva foi contratada como garçonete em março Crédito: Carlos Alberto Silva

Salário médio de contratação por escolaridade

Entre outros dados, o mapa do emprego também mostra o salário médio de contratação dos trabalhadores no Espírito Santo, conforme a escolaridade. Uma pessoa com nível superior, por exemplo, recebe, em média, R$ 3.336,59 – o dobro da soma recebida por alguém com fundamental completo (R$ 1.592,62).