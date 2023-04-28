ES cria 4,4 mil vagas de emprego com carteira assinada em março

O Espírito Santo criou 4.449 vagas de emprego com carteira assinada no mês de março, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho

É o terceiro mês seguido em que o número de contratações supera o de demissões, além de ser o maior saldo positivo desde setembro de 2022 (7.807). De janeiro a março, o Estado acumula um saldo de 9.722 postos de trabalho formais.

Educação foi um dos segmentos com maior saldo de vagas em março Crédito: Divulgação/Pexels

O setor de serviços foi o que mais gerou novas oportunidades (1.890) no mês passado, sobretudo nos segmentos de transporte, armazenagem e correio (933), educação (398) e saúde (320). A construção contou com 1.283 novas vagas; a indústria , com 974. Comércio (188) e agropecuária (114) também registraram saldo positivo de contratações.

Assim como no Estado, o país fechou o terceiro mês do ano com saldo positivo, com 195.171 novos postos de trabalho com carteira assinada, sendo 122.323 no setor de serviços.

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O estoque de vagas no país, isto é, o número total de pessoas com carteira assinada em um mesmo período, chegou a 42,97 milhões, o maior já registrado na série histórica iniciada em janeiro de 2002. No acumulado do ano, entre janeiro e março, o saldo ficou positivo em 526.173 postos formais.