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Trabalho formal

ES cria 4,4 mil vagas de emprego com carteira assinada em março

Dados do Caged, divulgados nesta sexta-feira (28), mostram que o segmento com maior velocidade de contratação é o de serviços. No acumulado de janeiro a março, o Estado apresenta um saldo de 9.722 postos

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 11:47

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 abr 2023 às 11:47
O Espírito Santo criou 4.449 vagas de emprego com carteira assinada no mês de março, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho.
É o terceiro mês seguido em que o número de contratações supera o de demissões, além de ser o maior saldo positivo desde setembro de 2022 (7.807). De janeiro a março, o Estado acumula um saldo de 9.722 postos de trabalho formais.
Professor na sala de aula
Educação foi um dos segmentos com maior saldo de vagas em março Crédito: Divulgação/Pexels
O setor de serviços foi o que mais gerou novas oportunidades (1.890) no mês passado, sobretudo nos segmentos de transporte, armazenagem e correio (933), educação (398) e saúde (320). A construção contou com 1.283 novas vagas; a indústria, com 974. Comércio (188) e agropecuária (114) também registraram saldo positivo de contratações.
Assim como no Estado, o país fechou o terceiro mês do ano com saldo positivo, com 195.171 novos postos de trabalho com carteira assinada, sendo 122.323 no setor de serviços.
ES cria 4,4 mil vagas de emprego com carteira assinada em março
O estoque de vagas no país, isto é, o número total de pessoas com carteira assinada em um mesmo período, chegou a 42,97 milhões, o maior já registrado na série histórica iniciada em janeiro de 2002. No acumulado do ano, entre janeiro e março, o saldo ficou positivo em 526.173 postos formais.
São Paulo lidera o ranking nacional, com 50.768 novos postos em março. Na sequência, aparecem Minas Gerais, com 38.730, e o Rio de Janeiro, com 19.427 novas vagas.

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