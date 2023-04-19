Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Indústria opera 2,6% abaixo do nível pré-pandemia, mostra IBGE
Cenário

Indústria opera 2,6% abaixo do nível pré-pandemia, mostra IBGE

Dados revelam que apenas 7 das 25 atividades investigadas estão operando em nível superior ao pré-crise sanitária

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 11:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2023 às 11:57
A indústria brasileira chegou a fevereiro operando 2,6% aquém do patamar de fevereiro de 2020: apenas 7 das 25 atividades investigadas estão operando em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em fevereiro de 2023, os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de outros equipamentos de transporte (16,0%), produtos do fumo (14,8%), máquinas e equipamentos (7,8%) e alimentícios (5,1%). Também se mantinham acima do pré-pandemia farmoquímicos e farmacêuticos (3,4%), extrativas (3,2%) e celulose e papel (0,1%).
Trabalhador
Sete atividades analisadas estão operando em nível superior ao pré-Covid  Crédito: Pixabay
No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar de pré-pandemia são móveis (-23,3%), artigos de vestuário e acessórios (-20,4%), máquinas e materiais elétricos (-19,2%) e couro e calçados (-17,2%).
Entre as categorias de uso, a produção de bens de capital está 4,4% acima do nível de fevereiro de 2020, e a fabricação de bens intermediários está 1,2% acima do pré-Covid.
"Essa magnitude (de bens de capital) vem perdendo intensidade mês a mês em relação ao patamar pré-pandemia", apontou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. Os bens duráveis estão 18,6% abaixo do pré-pandemia, e os bens semiduráveis e não duráveis estão 6,4% aquém do patamar de fevereiro de 2020.

LEIA MAIS 

Aeroporto de Vitória é eleito o segundo melhor do país e o mais pontual

Atum em conserva do Sul do ES ganha selo que permite venda em todo o país

Veja como é o novo Aeroporto de Linhares; assista ao vídeo

Venda de polo de petróleo da Petrobras no ES deve criar 2,7 mil empregos

Empresa capixaba vai da garagem à referência em produtos siderúrgicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ibge indústria Covid-19 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados