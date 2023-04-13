Poço de petróleo em terra no campo de Fazenda Alegre, em Jaguaré, que faz parte do Polo Norte Capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

Confirmada nesta quinta-feira (13), a venda do Polo Norte Capixaba pela Petrobras à subsidiária do grupo norueguês Seacrest Bermuda Limited deve criar 2,7 mil novos empregos diretos nos próximos cinco anos. Atualmente, a Seacrest já gera cerca de 700 empregos no Espírito Santo com a operação do Polo Cricaré, que assumiu em 2022. Com os novos campos adquiridos, a expectativa é chegar ao total de 3.500 empregos no Estado.

Esse crescimento se dará pela curva de aumento produção que é projetada com a entrada da operadora privada, conforme explica Rafaele Cé, presidente da Rede Petro ES, associação que une empresas fornecedoras de bens e serviços para o setor de óleo, gás e energia. Hoje, o Polo Norte Capixaba produz cerca de 5 mil barris por dia, enquanto os projetos indicam um crescimento da produção para até 30 mil barris/dia.

"Esse incremento de 25 mil barris/dia vai se dar ao longo dos próximos 5 anos. E à medida que forem aumentando a produção, vão contratando mais. Está interligado isso. E são profissões diversas, que vão de técnico de segurança, técnico de operações, motorista a também trabalhadores para área logística, fornecimento de alimentação, transporte", explica Rafaele.

Com a entrada da empresa independente, todos os campos de petróleo em terra (onshore) no Espírito Santo passam a ter operadores privados. Atualmente, o Estado tem 260 poços terrestres produtores, sendo que a expectativa é de que até 200 sejam perfurados nos próximos anos em busca de aumentar a produção.

Your browser does not support the audio element. Venda de polo de petróleo da Petrobras no ES deve criar 2,7 mil empregos

Para o setor, a expectativa é que aumentem os negócios e contratos com as empresas da cadeia de óleo e gás no Estado, gerando outros milhares de empregos indiretos nos próximos anos.

"É uma facilidade muito maior lidar com uma operadora independente. É um acesso mais direto a quem tem poder de decisão na empresa. A Petrobras é um grande cliente, é necessária, e nós temos muitos contratos com ela. Mas existe espaço para operadores independentes, que demandam serviços e contratos mais simples", afirma o presidente da Rede Petro ES.

Após meses de indefinição e espera, a Petrobras informou ter recebido o pagamento de US$ 426,65 milhões (quase R$ 2,1 bilhões) pela venda do Polo Norte Capixaba, que compreende um conjunto de quatro concessões de campos onshore de produção de óleo e gás e agora passa a ser da Seacrest Petróleo SPE Norte Capixaba.

A informação da transferência de 100% do negócio para a outra empresa foi divulgada na noite da última quarta-feira (12) em fato relevante, tranquilizando empresários que fornecem para o setor no Espírito Santo. Em encontro com associados nesta quarta (12) em Vitória, o presidente da Rede Petro comemorou:

"Foi uma decisão de bom senso. Estávamos com essa expectativa para que a empresa desse continuidade aos processos e contratos já assinados, que foi o que aconteceu. Uma vitória para o Espírito Santo" Rafaele Cé - Presidente da Rede Petro ES

"A gente tem contratos que ainda estão em processo de negociação e vão ser mais difícil terem continuidade. Mas na ANP (Agência Nacional de Petróleo), pelos posicionamentos que eles vêm dando, há um movimento de continuidade das concessões diretas, que é uma outra frente de oportunidade para as operadoras independentes", analisa Rafaele.

Rede Petro ES fez encontro com associados em Vitória: otimismo com venda do polo Crédito: Geraldo Campos Jr

Maior região produtora no ES

Os ativos do Polo Norte estão localizado na Bacia do Espírito Santo, nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus, sendo a maior região produtora no onshore capixaba. Entre os empreendimentos passados ao grupo norueguês, estão as instalações de Cancã e Fazendas Alegre (o maior campo terrestre de petróleo no Estado), São Rafael e Santa Luzia.

O polo compreende ainda o Terminal Norte Capixaba (TNC), até então operado pela Transpetro, e todas as instalações de produção contidas no ring fence (jazidas) das quatro concessões que também fazem parte do complexo. A titularidade de alguns terrenos do local também foi vendida, além de dutos para transporte de óleo e gás.

O TNC é constituído de cinco tanques de recebimento de petróleo e condensado com medição operacional em linha na sua entrada. Ele também conta com infraestrutura para recebimento por carretas.