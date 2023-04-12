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Empresa capixaba vai da garagem à referência em produtos siderúrgicos

Do começo em um pequeno ponto comercial em Vila Velha, Distriferro alcança destaque no Estado com a combinação de conservadorismo e inovação

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 10:54

Publicado em 

12 abr 2023 às 10:54
Distriferro oferece uma linha completa de serralheria, de materiais para portão a vigas estruturais
Distriferro oferece uma linha completa de serralheria, de materiais para portão a vigas estruturais Crédito: Distriferro/ Divulgação
Equilíbrio entre conservadorismo e inovação fazem com que Alexandre Alves Barbosa seja mais uma liderança de sucesso do Espírito Santo. O que começou em 1944 com um pequeno ponto na garagem, hoje, é uma empresa de destaque no Estado. Atuando no comércio varejista de produtos siderúrgicos, a Distriferro iniciou sua história em Cobilândia, Vila Velha.
Da pequena empresa para uma sede de mais de 7 mil m² — somada a duas filiais, em Cariacica e na Serra —, a marca é referência em corte e dobra de chapas, além de oferecer uma linha completa de serralheria: de materiais para portão a vigas estruturais. A relevância é tanta que a Distriferro já forneceu, inclusive, peças para a construção de um dos estádios da Copa do Mundo, em 2014, no Brasil.

O sucesso se deve à combinação de conservadorismo e inovação em sua gestão, guiada por Alexandre Alves Barbosa, diretor-presidente da empresa. Com a velocidade das mudanças no mercado, o gestor busca se adaptar à era da internet das coisas sem perder o foco na qualidade dos produtos e serviços. “Sei que tenho que correr, mas também tenho que tomar cuidado com a velocidade”, brinca.
Alexandre Alves Barbosa , diretor-presidente da Distriferro
Alexandre Alves Barbosa , diretor-presidente da Distriferro Crédito: Distriferro/ Divulgação
"Digo que sou conservador porque a gente precisa ter um pé no chão e muita atenção. A transformação do mercado é muito grande, a velocidade é muito alta. Ser conservador evita sobressaltos. E ser inovador mostra que temos que estar atentos à dinâmica do mercado"
Alexandre Alves Barbosa - Diretor-presidente da Distriferro
Foi o respeito pelo cliente que permitiu que a Distriferro chegasse aonde está. É esse valor que é passado para os funcionários da casa, segundo o diretor-presidente.
“O cliente, quando compra o nosso produto, não é para se divertir. Quando vai na nossa loja, ele quer uma barra de ferro para trabalhar, para gerar renda. Por isso, zelo pelo respeito na relação com o cliente”, comenta.
Como impacto positivo do seu trabalho na economia do Estado, Alexandre enxerga que a empresa gera impostos para melhorar a qualidade de vida capixaba. “Gerando imposto, renda e trabalho para todo mundo. É esse o nosso exercício de cidadania. Gerando dignidade para as pessoas e impostos para melhorar a qualidade de vida da população”, completa.

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