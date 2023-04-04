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Fundo Soberano: Estado mira Vale do Silício, mas bem longe da crise

Com recursos do Fundo Soberano, Estado busca diversificar sua economia na área da tecnologia, sem temer cenário nebuloso vivido por big techs

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 05:59

Publicado em 

04 abr 2023 às 05:59
Espírito Santo conta com 121 startups espalhadas por 13 cidades e algumas delas já se destacam mundialmente
Espírito Santo conta com 121 startups espalhadas por 13 cidades e algumas delas já se destacam mundialmente Crédito: Freepik
Em todo o mundo, o setor de tecnologia tem passado por uma vasta crise. Empresas como Twitter, Meta, Amazon e mesmo o Google estão sendo pressionadas pela velocidade das mudanças, redução nos lucros e necessidade de cortes.
A tensão nas big techs também se espalhou para as empresas de pequeno porte, conhecidas como startups, que apenas começaram a caminhada para se tornarem gigantes no futuro. No Brasil, mesmo as consideradas como unicórnios estão em meio a essa tempestade sem prazo para acabar.
Apesar dessa turbulência, negócios com esse perfil no Espírito Santo parecem não temer o cenário nebuloso e apostam nas demandas de grandes companhias locais ou mesmo no interesse do consumidor por determinados produtos para sobreviver.

O Espírito Santo conta hoje com 121 startups, distribuídas por 13 cidades, de acordo com estudo da EDP e da Liga Ventures, com apoio do governo do Estado e do Findeslab.
Entre as que mais se destacam está o PicPay, aplicativo de pagamentos instantâneo que começou em Vitória, se espalhou pelo Estado e ganhou o Brasil. Agora, além das transferências, o app funciona como um banco digital: oferece cartão de crédito, serviços de controle financeiro, empréstimos, investimentos e até conta com uma área de shopping.
Outro negócio que tomou o país é a Wine. O clube de vinhos, que começou em Vila Velha em 2008, ganhou robustez, sócios como Abílio Diniz, novos centros de distribuição, lojas e conseguiu fazer grandes aquisições, como a compra da Cantu, o que tornou a empresa capixaba a maior importadora de vinhos do país.
Embora o Estado ainda esteja longe de ser um Vale do Silício, muitas iniciativas têm mudado a economia local e levado à busca por mais conexão com as novas tecnologias.
Um dos incentivos para isso é o Fundo Soberano, do governo estadual e administrado pelo Bandes, que visa a destinar parte dos depósitos para financiar startups. O montante, a princípio, chega a R$ 250 milhões.

Investimentos

Em meados do ano passado, cinco empresas foram escolhidas para receberem as primeiras injeções de aproximadamente R$ 19 milhões em recursos. São a Aevo (R$ 11 milhões), W.Dental (R$ 6,7 milhões), Takeat (R$ 400 mil), Converta (R$ 300 mil) e Actiz (R$ 600 mil).
A Aevo, com sede no Espírito Santo, tem desenvolvido sistemas de gestão da inovação e de estratégias para empresas de diversos segmentos, da indústria ao agronegócio. Oferece um ecossistema completo para permitir que, independentemente do tamanho do negócio, seja possível inovar.
jovens usam celular
Jovens usam celular: startups capixabas se destacam no desenvolvimento de aplicativos para diferentes segmentos Crédito: Shutterstock
A W.Dental é uma empresa de outro Estado que tem fincado raízes no Espírito Santo para oferecer planos odontológicos de baixo custo e uma grande rede de atendimento. A Takeat é um app de gestão de restaurantes.
A Converta, outra beneficiária, chama a atenção por oferecer a conversão de sites em aplicativos em 24 horas a baixo custo. Já a Actiz foi criada para transformar resultados de laboratórios de saúde em dados de Business Intelligence, com resultados mais seguros.

Perfil das empresas

Com uma economia focada na indústria de commodities, o Espírito Santo tenta encontrar novos espaços para se diversificar. E um dos caminhos que tem traçado é o do empreendedorismo na área de tecnologia.
Mais de 60% das startups que surgiram no Estado foram criadas de 2017 para cá. As principais atuam nos segmentos de finanças e de educação, segundo o mapeamento da EDP e da Liga Ventures.
Esses empreendimentos estão distribuídos por 13 municípios. Do total, 19 firmas (15,67%) são Edtechs, ou seja, atuam com ensino e gestão educacional. Outras 11 (9,09%) são Fintechs, que oferecem novos serviços na área financeira.
Ainda existem 27 categorias de startups, em segmentos como saúde e bem-estar, alimentação e bebidas, logística, mobilidade, sustentabilidade, soluções para a indústria e até para condomínios.
A maior parte está dentro da Capital, que concentra 62,81% desses negócios. Na sequência, aparecem Vila Velha e Serra, com 14,88% e 9,09%, respectivamente.

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