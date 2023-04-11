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Liderança humanizada na indústria inspira a inovação no trabalho

CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira acredita que valores como generosidade e compaixão são essenciais para uma boa gestão

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 10:01

Publicado em 

11 abr 2023 às 10:01
Preocupação na ArcelorMIttal é aumentar a produtividade, priorizando o ser humano e incentivando os talentos
Preocupação na ArcelorMittal é aumentar a produtividade, priorizando o ser humano e incentivando os talentos Foto: Divulgação Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Quem acha que ser gestor em uma multinacional exige pensamento focado só em números, estratégias, métodos, resoluções práticas e resultados precisa rever seu conceito. Há um outro item que deve estar entre as habilidades de um grande líder: o humanismo. O CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira, de 56 anos, sendo 35 na empresa, afirma que as pessoas são o centro de tudo e fazem tudo se mover e evoluir. Por isso, acredita muito em valores como generosidade e compaixão.
“Busco valorizar os atributos e as realizações humanas. Acredito na inovação, no senso de observação. Precisamos motivar quem está ao redor para que sejam criativos, sem pressões ou medo de errar.”
Oliveira começou a carreira na ArcelorMittal Tubarão como trainee no alto-forno e, depois, foi gerente em várias áreas. Em 2019, aceitou o desafio de liderar como CEO a planta do Alabama (EUA). “Retornei em 2021 e assumi como CEO do segmento de Aços Planos na América Latina, no lugar de Benjamin Baptista Filho, que se aposentou e foi um grande mentor para mim.”

O lado humano faz parte da forma de gerir sem renunciar à produtividade. Para ele, todo líder deve transcender a organização e produzir resultados para a sociedade.
“Precisa criar valor e ter visão de longo prazo. Devemos inspirar equipes, construir experiências positivas, incentivar o desenvolvimento de competências e habilidades, torná-la mais humana, sustentável, produtiva e lucrativa.”
Com mais de 11 mil empregados na ArcelorMittal, diretos e indiretos, para ele, a gestão é baseada na premissa de que as pessoas são responsáveis pelo sucesso da empresa.
Oliveira diz que o desenvolvimento sustentável nas organizações é outro elemento que precisa de atenção especial. Ele enumera também outro aspecto fundamental para uma boa gestão: ter atenção à retenção de talentos, já que as novas gerações buscam trabalho de modo mais independente que as anteriores. E ressalta que é preciso ter mobilidade corporativa por conta das mudanças advindas da pandemia, que alteraram formatos de trabalho.
Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina
Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal
"Como profissional, quero continuar contribuindo para a consolidação do grupo, sendo um agente da gestão de respeito às pessoas e ao planeta"
Jorge Oliveira - CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina
Segundo o gestor, não se pode, hoje, falar de liderança sem pensar nos impactos e desafios da pandemia. Mais uma vez, o aspecto humano é destacado por Oliveira. O CEO lista alguns aprendizados relevantes da crise sanitária, como o home office, a busca pelo bem-estar físico e mental dos empregados, a flexibilidade dos processos e o gerenciamento de riscos.
Oliveira assinala que, para fazer uma gestão assertiva, é importante estar sempre atento às transformações do mundo, como a inovação e transformação digital. “As novas tecnologias ajudam ao descomplicarem processos e otimizarem resultados”, analisa.
Seus planos para o futuro estão atrelados ao cuidado social. Ele também faz planos para o Espírito Santo.
“Temos potencialidades únicas e bom ambiente institucional que gera segurança aos investidores. Acredito que o Estado continuará atraindo investimentos, sendo inovador, com logística eficiente e educação de referência”, conclui.

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