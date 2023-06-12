Motociclista morre em acidente com carro em Venda Nova do Imigrante

Um motociclista de 34 anos morreu em um acidente na localidade de Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de domingo (11). Joziel Fávero Cezati, de 34 anos, colidiu com um carro e morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava atendendo o motociclista e constatou o óbito. Após o acidente, o Ciodes recebeu ligações anônimas informando que o condutor do carro não era o homem que havia permanecido no local do fato. Conforme os relatos, no veículo estavam o cunhado deste homem e a irmã dele, que era a motorista e fugiu.

Acidente na noite desse domingo (10) Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Questionado, o homem confirmou que a irmã era a condutora do veículo. Ele disse que mentiu para que ela não fosse agredida. O homem realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional.

Jocemir Fávero Cezati, irmão da vítima, informou que Joziel estava em um comércio perto de casa, jogando com os amigos, e voltava para casa no momento do acidente. A moto usada por ele havia sido comprada recentemente, mas ele já estava acostumado a pilotar há anos. "É muito difícil. A gente nunca espera", lamenta.

Já a Polícia Civil informou que o corpo da vítima, um homem de 34 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A família informou que o velório vai ser na tarde desta segunda-feira (12)