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Colisão

Motociclista morre em acidente com carro em Venda Nova do Imigrante

Batida ocorreu na localidade de Caxixe, no  município da Região Serrana do Espírito Santo, na noite de domingo (11); homem de 34 anos morreu no local
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

12 jun 2023 às 11:32

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 11:32

Um motociclista de 34 anos morreu em um acidente na localidade de Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de domingo (11). Joziel Fávero Cezati, de 34 anos, colidiu com um carro e morreu no local. 
Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava atendendo o motociclista e constatou o óbito. Após o acidente, o Ciodes recebeu ligações anônimas informando que o condutor do carro não era o homem que havia permanecido no local do fato. Conforme os relatos, no veículo estavam o cunhado deste homem e a irmã dele, que era a motorista e fugiu.
Acidente em Venda Nova
Acidente na noite desse domingo (10) Crédito: Divulgação/Redes Sociais
Questionado, o homem confirmou que a irmã era a condutora do veículo. Ele disse que mentiu para que ela não fosse agredida. O homem realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional.
Jocemir Fávero Cezati, irmão da vítima, informou que Joziel estava em um comércio perto de casa, jogando com os amigos, e voltava para casa no momento do acidente. A moto usada por ele havia sido comprada recentemente, mas ele já estava acostumado a pilotar há anos. "É muito difícil. A gente nunca espera", lamenta. 
Já a Polícia Civil informou que o corpo da vítima, um homem de 34 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A família informou que o velório vai ser na tarde desta segunda-feira (12)
O motorista de 28 anos foi conduzido à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.

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