Polícia prende pais de bebê que caiu do 3° andar de prédio em Cariacica

Bebê está internada no Hospital Infantil Milena Gottardi Crédito: Caique Verli

O pai da bebê de nove meses que caiu do terceiro andar de um prédio em Cariacica, no último dia 27 , foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária no último domingo (11). Também com mandado em aberto, a mãe da criança se apresentou na sede da Delegacia Especializada de Proteção à Criança (DPCA) e está presa.

A Gazeta, a Procurada por, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem de 45 anos deu entrada no sistema penitenciário capixaba na segunda-feira (12) e se encontra no Centro de Triagem de Viana. Já a mãe, ainda não deu entrada no sistema prisional.

Os nomes dos envolvidos, assim como o bairro onde ocorreu o fato, não estão sendo divulgados para preservar a identidade da bebê de nove meses, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação na DPCA e é investigado, inicialmente, como tentativa de homicídio. Outros detalhes não serão divulgados, por se tratar de um inquérito policial que corre em segredo de Justiça – porque envolve menor de idade.

O mandado de prisão para os dois foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Uma tia da bebê disse à reportagem da TV Gazeta que a menina já teve alta hospitalar e está bem. O Conselho Tutelar do município informou que a menina se encontra sob os cuidados da avó materna.

Sobre o caso

A bebê de nove meses foi parar no hospital em estado grave após cair do terceiro andar de um prédio no início da noite de 27 de maio deste ano, em Cariacica . Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas, segundo familiares, a menina quebrou uma perna e está com um coágulo no cérebro. A Polícia Militar foi chamada pela equipe que realizou o atendimento médico no hospital para acompanhar o caso.

Segundo informações da PM, os profissionais do hospital disseram que a menina havia sido socorrida por uma tia, que relatou que estava chegando em casa e presenciou a sobrinha caindo em frente aos pés dela.

Na ocasião, a mulher, que preferiu não ser identificada, contou à reportagem da TV Gazeta que estava perto da casa no momento da queda e chegou a pensar que se tratava de uma boneca. A bebê foi encontrada desacordada. Testemunhas disseram que não ouviram gritos, choro ou pedido de socorro, nem enquanto a criança caía.

"Eu estava atravessando a rua e, quando olhei para o lado, achei que era uma boneca caída. Mas meu filho falou que era a minha sobrinha. Aí eu falei: 'Meu Deus, por que ela está aqui?' Então peguei ela e saí correndo. Todo mundo começou a gritar. Meu outro irmão viu, entrou no carro e a gente saiu correndo e foi para o hospital. Ela estava roxa, dura. Aí eu pressionei o peito dela, meu irmão foi orando, e ela não reagia, não respirava. Quando chegou em Campo Grande, ela começou a chorar" X - Tia da criança, que não quis ser identificada

Um tio, que também pediu para não ser identificado, socorreu a sobrinha. Ele é irmão do pai da criança e contou que foram momentos de desespero no caminho até o hospital. "Eu estava em casa na hora do ocorrido. Quando ouvi os gritos, a minha reação foi descer correndo. A gente só entrou no carro com a minha sobrinha e minha irmã. A gente chegou a pensar que ela tinha morrido!, disse, na época do ocorrido.

O tio relatou ainda que, no hospital, conversou com o irmão e a cunhada, e que o casal tentou explicar como a bebê caiu.

"O que eles contam é que meu irmão ia lançar um lixo lá de cima, em cima de um ônibus que passava na rua. Segundo a mãe, ela avançou para frente para ele não fazer isso. Só que ela estava com a criança no colo. Aí, nisso de ela fazer essa movimentação, para ele não fazer isso, a criança caiu. É a versão que eles contam" X - Tio da criança, que não quis ser identificado

A PM informou, em nota, que a tia da bebê pegou a criança, juntamente com o irmão. Ambos socorreram a menina e a levaram para um hospital particular. Ela acrescentou que não visualizou de que forma a criança caiu.