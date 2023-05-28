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Em Cariacica

Bebê que caiu do 3° andar de imóvel não vai precisar de cirurgia, diz tia

Menina de 9 meses ainda não tem previsão de alta, mas está fora de perigo, segundo relato dos médicos aos familiares dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2023 às 19:54

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 19:54

Novo setor de oncologia do Hospital Infantil de Vitória funcionará anexo ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira
Bebê está internada no Hospital Infantil Milena Gottardi Crédito: Caique Verli
A bebê de 9 meses que caiu do terceiro andar de um prédio em Cariacica, no sábado (27), não vai precisar passar por cirurgia. A informação foi confirmada pela tia da menina à reportagem de A Gazeta na noite deste domingo (28). A vítima segue internada no Hospital Infantil Milena Gottardi, em Vitória, sem previsão de alta. 
"Ela não vai precisar fazer nenhuma cirurgia. Está sentindo dor no pescoço e não consegue virar a cabeça. Mas também, pela queda, ela está viva por um milagre! A perninha está enfaixada, mas ela está rindo, brincando. Eles (médicos) ainda estão fazendo exames, mas ela está melhor. Eles falaram que está fora de perigo", revelou a tia, que preferiu não ser identificada. 

Relembre o caso

A bebê de 9 meses foi parar no hospital em estado grave após cair do terceiro andar de um prédio no início da noite de sábado (27), em Cariacica. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas inicialmente, segundo familiares, a menina teria quebrado uma perna e estaria com um coágulo no cérebro. A Polícia Militar foi chamada pela equipe que realizou o atendimento médico no hospital para acompanhar o caso.
Segundo informações da PM, os profissionais do hospital disseram que a menina havia sido socorrida por uma tia, que relatou que estava chegando em casa e presenciou a sobrinha caindo em frente aos pés dela.
A mulher, que preferiu não ser identificada, contou à reportagem da TV Gazeta que estava perto da casa no momento da queda e chegou a pensar que se tratava de uma boneca. A bebê foi encontrada desacordada. Testemunhas disseram que não ouviram gritos, choro ou pedido de socorro, nem enquanto a criança caía.
"Eu estava atravessando a rua e, quando olhei para o lado, achei que era uma boneca caída. Mas meu filho falou que era a minha sobrinha. Aí eu falei: 'Meu Deus, por que ela está aqui?' Então peguei ela e saí correndo. Todo mundo começou a gritar. Meu outro irmão viu, entrou no carro e a gente saiu correndo e foi para o hospital. Ela estava roxa, dura. Aí eu pressionei o peito dela, meu irmão foi orando, e ela não reagia, não respirava. Quando chegou em Campo Grande, ela começou a chorar"
X - Tia da criança, que não quis ser identificada
Um tio, que também pediu pra não ser identificado, socorreu a sobrinha. Ele é irmão do pai da criança e contou que foram momentos de desespero no caminho até o hospital. "Eu estava em casa na hora do ocorrido. Quando ouvi os gritos, a minha reação foi descer correndo. A gente só entrou no carro com a minha sobrinha e minha irmã. A gente chegou a pensar que ela tinha morrido."
O tio relatou ainda que, no hospital, conversou com o irmão e a cunhada, e que o casal tentou explicar como a bebê caiu.
"O que eles contam é que meu irmão ia lançar um lixo lá de cima, em cima de um ônibus que passava na rua. Segundo a mãe, ela avançou para frente para ele não fazer isso. Só que ela estava com a criança no colo. Aí, nisso de ela fazer essa movimentação, para ele não fazer isso, a criança caiu. É a versão que eles contam"
X - Tio da criança, que não quis ser identificado
A PM informou, em nota, que a tia da bebê pegou a criança, juntamente com o irmão. Ambos socorreram a menina e a levaram para um hospital particular. Ela acrescentou que não visualizou de que forma a criança caiu.
“A mãe da criança chegou momentos após a tia ao hospital e, devido ao estado de choque, não soube informar exatamente o que tinha acontecido. Ela afirmou apenas que ninguém arremessou a filha dela do terceiro andar. A criança foi transferida para o Hospital Infantil Milena Gottardi pelo Samu”, completa a nota da polícia.
Familiares e vizinhos comentaram que estão orando para que a bebê se recupere. "Graças a Deus, ela (a bebê) está respondendo bem. Quando eu vi que era a minha sobrinha daquele jeito, nossa! Eu estou chorando o tempo todo. Todo mundo é apaixonado por ela. Ela é muito miudinha, pequenininha, muito carismática. Ela vai com todo mundo. Só Deus mesmo", desabafou a tia.
O bairro e o nome dos familiares não estão sendo informados por se tratar de um caso envolvendo uma criança menor de idade.
Em nota, a Polícia Civil informou que "as diligências iniciais foram realizadas pela equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o caso segue sob investigação. Não há detalhes que possam ser divulgados, neste momento".
*Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.

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