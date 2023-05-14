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Fofuras

Bebês de detentas do ES ganham ensaio fotográfico; veja fotos

Fotos newborn foram feitas em diversos cenários montados para os bebês de mulheres que estão no Centro Prisional Feminino de Cariacica, na Grande Vitória.

Publicado em 

14 mai 2023 às 11:02

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 11:02

Bebês filhos de detentas do ES ganham ensaio fotográfico
Bebês filhos de detentas do ES ganham ensaio fotográfico Crédito: Divulgação/Sejus
O Centro Prisional Feminino de Cariacica, na Grande Vitória, realizou neste mês de maio, mês das mães, um ensaio fotográfico 'newborn'. A produção de fotos dos recém-nascidos foi feita com os bebês que ocupam o alojamento materno infantil na unidade prisional. Uma reportagem do g1 contou como é a vida das mães que tiveram os filhos dentro de uma penitenciária no Espírito Santo.
A ação faz parte do projeto "Da gestação para a vida" e tem o objetivo de registrar os primeiros meses de vida das crianças, mesmo diante da situação de prisão das mães.

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O projeto, que teve início em 2019, conta com a parceria da fotógrafa profissional Luana Andrioli, que realiza o trabalho voluntário. Para a produção, a unidade prisional disponibiliza diversos cenários, com roupinhas, mantas, brinquedos e tapetes, tudo para que o registro fique especial, como em um estúdio fotográfico de verdade.
Todas as fotos divulgadas na matéria foram autorizadas pelas mães dos bebês.

Bebês filhos de detentas do ES ganham ensaio fotográfico

As mamães aprovaram a iniciativa e amaram os cliques dos filhos.
"“Fiquei surpresa com a iniciativa da unidade prisional. O projeto é muito importante para nós, pois estamos privadas de liberdade e não teríamos como registrar esse momento. Será uma recordação dessa fase da vida para nossos bebês. As fotos ficaram lindas. São fotos profissionais, dignas de príncipes e princesas”"
Jessica Raiany - Jéssica Raiany
É no alojamento materno que as internas permanecem em companhia dos filhos pelo período mínimo de seis meses, conforme o previsto na Lei de Execução Penal (LEP).
Após o período legal, a guarda provisória das crianças é concedida a um familiar da interna, com a anuência do Poder Judiciário.
A diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica, Graciele Sonegheti Fraga, explicou que, atualmente, o espaço é ocupado com quatro detentas que tiveram filhos recentemente e que estão com menos de 45 dias de vida.
Bebês filhos de detentas do ES ganham ensaio fotográfico
Bebês filhos de detentas do ES ganham ensaio fotográfico Crédito: Divulgação/Sejus
De acordo com Graciele, o projeto foi pensado para promover um registro das crianças nessa fase da vida, bem como fortalecer o vínculo entre as mães e seus bebês.
"O objetivo é fazer com que as crianças tenham uma memória desta fase da vida. É uma forma de minimizar o dano provocado pela condição de prisão das mães. Ao mesmo tempo, promovemos o estreitamento dessa relação afetiva e o fortalecimento do vínculo mãe e filho"
Graciele Sonegheti - Diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica
Com informações de Naiara Arpini e Viviane Lopes, g1 ES e TV Gazeta

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