Bebê é internada em estado grave após cair do 3° andar de imóvel

Bebê está internada no Hospital Infantil Milena Gottardi Crédito: Caique Verli

Uma bebê de 9 meses foi parar no hospital em estado grave após cair do terceiro andar de um prédio no início da noite de sábado (27), em Cariacica . Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas, segundo familiares, a menina quebrou uma perna e está com um coágulo no cérebro. A Polícia Militar foi chamada pela equipe que realizou o atendimento médico no hospital para acompanhar o caso.

Segundo informações da PM, os profissionais do hospital disseram que a menina havia sido socorrida por uma tia, que relatou que estava chegando em casa e presenciou a sobrinha caindo em frente aos pés dela.

A mulher, que preferiu não ser identificada, contou à reportagem da TV Gazeta que estava perto da casa no momento da queda e chegou a pensar que se tratava de uma boneca. A bebê foi encontrada desacordada. Testemunhas disseram que não ouviram gritos, choro ou pedido de socorro, nem enquanto a criança caía.

"Eu estava atravessando a rua e, quando olhei para o lado, achei que era uma boneca caída. Mas meu filho falou que era a minha sobrinha. Aí eu falei: 'Meu Deus, por que ela está aqui?' Então peguei ela e saí correndo. Todo mundo começou a gritar. Meu outro irmão viu, entrou no carro e a gente saiu correndo e foi para o hospital. Ela estava roxa, dura. Aí eu pressionei o peito dela, meu irmão foi orando, e ela não reagia, não respirava. Quando chegou em Campo Grande, ela começou a chorar" X - Tia da criança, que não quis ser identificada

Um tio, que também pediu pra não ser identificado, socorreu a sobrinha. Ele é irmão do pai da criança e contou que foram momentos de desespero no caminho até o hospital. "Eu estava em casa na hora do ocorrido. Quando ouvi os gritos, a minha reação foi descer correndo. A gente só entrou no carro com a minha sobrinha e minha irmã. A gente chegou a pensar que ela tinha morrido."

O tio relatou ainda que, no hospital, conversou com o irmão e a cunhada, e que o casal tentou explicar como a bebê caiu.

"O que eles contam é que meu irmão ia lançar um lixo lá de cima, em cima de um ônibus que passava na rua. Segundo a mãe, ela avançou para frente para ele não fazer isso. Só que ela estava com a criança no colo. Aí, nisso de ela fazer essa movimentação, para ele não fazer isso, a criança caiu. É a versão que eles contam" X - Tio da criança, que não quis ser identificado

A PM informou, em nota, que a tia da bebê pegou a criança, juntamente com o irmão. Ambos socorreram a menina e a levaram para um hospital particular. Ela acrescentou que não visualizou de que forma a criança caiu.

“A mãe da criança chegou momentos após a tia ao hospital e, devido ao estado de choque, não soube informar exatamente o que tinha acontecido. Ela afirmou apenas que ninguém arremessou a filha dela do terceiro andar. A criança foi transferida para o Hospital Infantil Milena Gottardi pelo Samu”, completa a nota da polícia.

Familiares e vizinhos comentaram que estão orando para que a bebê se recupere. "Graças a Deus, ela (a bebê) está respondendo bem. Quando eu vi que era a minha sobrinha daquele jeito, nossa! Eu estou chorando o tempo todo. Todo mundo é apaixonado por ela. Ela é muito miudinha, pequenininha, muito carismática. Ela vai com todo mundo. Só Deus mesmo", desabafou a tia.

O bairro e o nome dos familiares não estão sendo informados por se tratar de um caso envolvendo uma criança menor de idade.

Em nota, a Polícia Civil informou que "as diligências iniciais foram realizadas pela equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o caso segue sob investigação. Não há detalhes que possam ser divulgados, neste momento".