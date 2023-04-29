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Suspeita de violência

Pai é preso após menina de 2 anos morrer com sinais de estupro em Guarapari

A bebê deu entrada no Hospital Infantil de Guarapari em estado grave. Após exames constatarem ferimentos nas partes íntimas, a Polícia Militar foi acionada

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 11:36

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 abr 2023 às 11:36
Uma menina de dois anos morreu no Hospital Infantil de Guarapari em estado grave na madrugada deste sábado (29). Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, a criança tinha sinais de estupro. O pai, Manoel Messias de Jesus Soares, foi preso como principal suspeito de ter causado as lesões na bebê, que se chamava Ana Clara da Silva Soares.
Na tarde deste sábado, a mãe da criança, Catiúcia Vila Nova, de 33 anos, teve a prisão preventiva decretada também pelo crime de estupro de vulnerável qualificado seguido de morte, como coautora. Ela será encaminhada ao presídio.
Ainda de acordo com relato do boletim, o hospital acionou a PM na noite dessa sexta-feira (28) por conta de indícios de violência sexual. O bebê deu entrada na instituição com quadro de infecção generalizada três dias antes de falecer. Após exames para identificar a motivação, foram constatadas lesões nas partes íntimas da criança. 
Ana clara da Silva Soares
Ana Clara da Silva Soares morreu na madrugada deste sábado Crédito: Reprodução
A menina precisou passar por cirurgia de emergência ainda na noite de sexta-feira (28), pois se encontrava em estado gravíssimo.
A mãe, Catiúcia Vila Nova, de 33 anos, relatou a PM, inicialmente, que não suspeitava que alguém poderia ter abusado da filha, mas após questionamentos, confessou que o marido, pai da criança, já havia cometidos outros abusos.
A mulher ainda acrescentou que outros familiares sabiam da situação. Ela afirmou acreditar que o marido seria capaz de cometer violência sexual contra a criança de dois anos.
Manuel Messias de Jesus Soares preso suspeito de estuprar a própria filha
Manoel Messias de Jesus Soares foi preso suspeito de estuprar filha de 2 anos Crédito: Oliveira Alves/Reprodução TV
Diante disso, o marido, de 44 anos, foi chamado pela polícia e compareceu no hospital. Conforme o boletim de ocorrência, ele não se mostrou surpreso com a situação da bebê, mas também não confessou a autoria dos abusos.
O casal foi encaminhado para a Delegacia Regional do município. Outros filhos foram resgatados pelo Conselho Tutelar.
Polícia Civil informou que o homem foi autuado por estupro de vulnerável qualificado e encaminhado ao presídio. Após ser lavrado o flagrante, foi informado que a menina de 2 anos, não resistiu e morreu no hospital na madrugada deste sábado (29).
A mãe foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante contra ela naquele momento. Após diligências, ela teve a prisão decretada. 
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, onde serão feitas outras diligências para averiguar se há mais vítimas e participação de outras pessoas. De acordo com a Polícia Civil, outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
O corpo de Ana Clara foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. O laudo de necropsia será juntado aos autos e o autor vai responder também pelo resultado da morte.

Atualização

29/04/2023 - 8:32
Esta matéria foi atualizada com a informação da prisão da mãe da menina, ocorrida na tarde de sábado (29).

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