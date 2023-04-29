Pai é preso após menina de 2 anos morrer com sinais de estupro em Guarapari

Uma menina de dois anos morreu no Hospital Infantil de Guarapari em estado grave na madrugada deste sábado (29). Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar , a criança tinha sinais de estupro. O pai, Manoel Messias de Jesus Soares, foi preso como principal suspeito de ter causado as lesões na bebê, que se chamava Ana Clara da Silva Soares.

Ainda de acordo com relato do boletim, o hospital acionou a PM na noite dessa sexta-feira (28) por conta de indícios de violência sexual. O bebê deu entrada na instituição com quadro de infecção generalizada três dias antes de falecer. Após exames para identificar a motivação, foram constatadas lesões nas partes íntimas da criança.

Ana Clara da Silva Soares morreu na madrugada deste sábado Crédito: Reprodução

A menina precisou passar por cirurgia de emergência ainda na noite de sexta-feira (28), pois se encontrava em estado gravíssimo.

A mãe, Catiúcia Vila Nova, de 33 anos, relatou a PM, inicialmente, que não suspeitava que alguém poderia ter abusado da filha, mas após questionamentos, confessou que o marido, pai da criança, já havia cometidos outros abusos.

A mulher ainda acrescentou que outros familiares sabiam da situação. Ela afirmou acreditar que o marido seria capaz de cometer violência sexual contra a criança de dois anos.

Manoel Messias de Jesus Soares foi preso suspeito de estuprar filha de 2 anos Crédito: Oliveira Alves/Reprodução TV

Diante disso, o marido, de 44 anos, foi chamado pela polícia e compareceu no hospital. Conforme o boletim de ocorrência, ele não se mostrou surpreso com a situação da bebê, mas também não confessou a autoria dos abusos.

O casal foi encaminhado para a Delegacia Regional do município. Outros filhos foram resgatados pelo Conselho Tutelar.

Polícia Civil informou que o homem foi autuado por estupro de vulnerável qualificado e encaminhado ao presídio. Após ser lavrado o flagrante, foi informado que a menina de 2 anos, não resistiu e morreu no hospital na madrugada deste sábado (29).

A mãe foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante contra ela naquele momento. Após diligências, ela teve a prisão decretada.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, onde serão feitas outras diligências para averiguar se há mais vítimas e participação de outras pessoas. De acordo com a Polícia Civil, outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

O corpo de Ana Clara foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. O laudo de necropsia será juntado aos autos e o autor vai responder também pelo resultado da morte.