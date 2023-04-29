Polícia procura suspeito de roubos e assassinatos em Linhares

A Polícia Civil procura por um integrante de uma gangue suspeito de cometer diversos crimes em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Gustavo Rodrigues do Nascimento, de 22 anos, conhecido como Gugu, é investigado pela prática de homicídios, tráfico de entorpecentes e roubos.
Segundo a PC, o suspeito faz parte da gangue dos bairros Nova Esperança e Planalto. A Justiça expediu mandados de prisões temporárias contra Gustavo. Equipes da polícia da Delegacia Regional de Linhares fazem buscas para localizar o homem.
A corporação pede para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, ligue para o Disque Denúncia 181 e denuncie. O canal ajuda a Polícia Civil a elucidar crimes e a prender criminosos. A é ligação gratuita e totalmente sigilosa.