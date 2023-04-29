Polícia procura suspeito de roubos e assassinatos em Linhares

Gustavo Rodrigues do Nascimento, de 22 anos, conhecido como Gugu, é investigado pela prática de homicídios, tráfico de entorpecentes e roubos em Linhares

Segundo a PC, o suspeito faz parte da gangue dos bairros Nova Esperança e Planalto. A Justiça expediu mandados de prisões temporárias contra Gustavo. Equipes da polícia da Delegacia Regional de Linhares fazem buscas para localizar o homem.

A corporação pede para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, ligue para o Disque Denúncia 181 e denuncie. O canal ajuda a Polícia Civil a elucidar crimes e a prender criminosos. A é ligação gratuita e totalmente sigilosa.