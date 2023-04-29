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Internado em Cariacica

Irmão de argentino reconhecido em hospital do ES pede investigação de acidente

Equipe do hospital buscava a família de Ivan Pérez, que estava internado após ser vítima de atropelamento em Vila Velha; familiar estava aflito com a ausência de informações do irmão

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 21:10

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 abr 2023 às 21:10
Irmão de argentino reconhecido em hospital do ES pede investigação de acidente
O irmão de Ivan Pérez - paciente “sem nome” internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica, identificado após repercussão do caso - conversou com a reportagem da TV Gazeta e disse que o homem tem uma deficiência sensorial para falar.
De acordo com Emanuel, a notícia que o irmão estava internado após ser atropelado em Vila Velha foi “tremenda” para a família.
“A verdade é que foi uma notícia tremenda para nossa família, foi horrível. Nós estávamos acostumados a ele não estar aqui, mas sempre mantivemos contatos e agora faz muito tempo que ele não se comunicava”, disse o homem.
Ele ainda afirma que, muito preocupados, a família tentou se comunicar com Ivan por muito tempo, mas que não tinha notícias. Além disso, cobra da polícia a averiguação do acidente que o irmão sofreu.

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