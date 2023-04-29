Your browser does not support the audio element. Irmão de argentino reconhecido em hospital do ES pede investigação de acidente

De acordo com Emanuel, a notícia que o irmão estava internado após ser atropelado em Vila Velha foi “tremenda” para a família.

“A verdade é que foi uma notícia tremenda para nossa família, foi horrível. Nós estávamos acostumados a ele não estar aqui, mas sempre mantivemos contatos e agora faz muito tempo que ele não se comunicava”, disse o homem.