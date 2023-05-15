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Noroeste do ES

Polícia investiga morte de bebê de 45 dias dentro de casa em Colatina

Criança foi encontrada deitada em um colchão com sangue na boca e sem se mexer pelo tio, que gritou pela família. Morte foi confirmada pelo Samu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 mai 2023 às 17:00

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 17:00

Um bebê de 45 dias foi encontrado morto dentro de casa em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, a família viu que a criança estava deitada em um colchão com sangue na boca, sem se mexer, e pediu socorro. A morte foi confirmada pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.
Na residência, uma adolescente de 16 anos disse ser a mãe do bebê. Ela contou que foi passar o fim de semana na casa da avó e que tinha chegado no domingo para passar o dia das mães. Ela ainda relatou que amamentou o filho na madrugada desta segunda e, ao acordar, por volta das 6h, deu um beijo no rosto do menino.
Em seguida, a jovem disse que foi escovar os dentes no banheiro, que fica em um andar abaixo e estava tendo vazamento, de acordo com a família. O irmão da adolescente, de 11 anos, perguntou pelo bebê e foi procurá-lo no pavimento acima. Neste momento, ele viu que a criança não se mexia e sangrava pela boca. Ele gritou pelos familiares, que acionaram a PM e o Samu.
15ª Delegacia Regional de Colatina
Caso é investigado pela DHPP de Colatina Crédito: Governo do ES
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. O corpo do bebê foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Prefeitura de Colatina informou que o Conselho Tutelar do município também está acompanhando o caso.

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