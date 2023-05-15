Polícia investiga morte de bebê de 45 dias dentro de casa em Colatina

Um bebê de 45 dias foi encontrado morto dentro de casa em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, a família viu que a criança estava deitada em um colchão com sangue na boca, sem se mexer, e pediu socorro. A morte foi confirmada pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Na residência, uma adolescente de 16 anos disse ser a mãe do bebê. Ela contou que foi passar o fim de semana na casa da avó e que tinha chegado no domingo para passar o dia das mães. Ela ainda relatou que amamentou o filho na madrugada desta segunda e, ao acordar, por volta das 6h, deu um beijo no rosto do menino.

Em seguida, a jovem disse que foi escovar os dentes no banheiro, que fica em um andar abaixo e estava tendo vazamento, de acordo com a família. O irmão da adolescente, de 11 anos, perguntou pelo bebê e foi procurá-lo no pavimento acima. Neste momento, ele viu que a criança não se mexia e sangrava pela boca. Ele gritou pelos familiares, que acionaram a PM e o Samu.

Caso é investigado pela DHPP de Colatina Crédito: Governo do ES

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. O corpo do bebê foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.