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Dia das Mães especial

Dona de casa descobre que será mãe de sêxtuplos em Colatina

Quezia Romualdo, de 29 anos, fez a ultrassonografia na última quinta-feira (11), em Colatina, Noroeste do Estado. Ela já é mamãe de uma menina de 4 anos
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

14 mai 2023 às 08:59

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 08:59

Dona de casa descobre que será mãe de sêxtuplos em Colatina
A dona de casa Quezia Romualdo, de 29 anos, vai ter um Dia das Mães diferente neste domingo (14). É que ela descobriu nesta semana que está grávida de sêxtuplos. Ela e o marido, o marceneiro Magdiel Costa, de 31 anos, receberam a notícia na última quinta-feira (11) durante a ultrassonografia. 
Quezia está na sétima semana de gestação. Os dois já são pais de Heloíza, de 4 anos, e estão casados há nove anos. A gravidez foi descoberta no fim de abril. Eles contaram que foi planejada e natural. Por isso, ficaram assustados com o resultado do exame.

Dia da ultrassonografia

Quezia disse que ficou em choque com a notícia. “Eu estava completamente em choque. Fique assustada porque não estava preparada. Na hora, bateu um nervosismo. Saí da clínica chorando. Meu marido ficou branco e saiu da sala”, conta a dona de casa.
O marido dela, o marceneiro Magdiel Costa, pensou que ia desmaiar na hora.
"Foi nossa primeira ultrassonografia. Confesso que na hora meio que passei mal. Quando a médica começou a contar, parecia que ia desmaiar. Perguntei se o número estava certo, achei que tivesse erado. Ela respondeu: ‘não está errado. É isso mesmo’. Na hora foi um susto, mas agora estou muito feliz com a notícia"
Magdiel Costa - Marceneiro
Existem casos de gêmeos na família de Magdiel. Sêxtuplo, é o primeiro. “A gente estava esperando um ou dois bebês de vez. É que da parte da minha família a gente tem parente com gêmeos. Seis? Isso surpreendeu a gente. Quanto ao sexo deles, só vamos publicar depois que nascer. Hoje, minha esposa está com sete semanas de gravidez”, disse.

Mudança de vida

Magdiel contou que trabalha como autônomo. A casa onde eles moram tem cerca de 70 metros quadrados construídos, conta com dois quartos, sendo um do casal e o outro da Heloíza. O marceneiro tinha projetado a fabricação de uma bicama e outra para a sogra.
A ideia era acomodar no mesmo cômodo: a filha, o novo bebê e a sogra dele, que o visita frequentemente. 
“Vai ser uma mudança total na nossa vida. Temos uma casa de 70 metros quadrados. Não tem nem carro para carregar esse monte de gente. Vai ter que comprar uma van (risos). Quarto tem só o do casal e da minha neném. Agora vai ter que aumentar a casa. A gente tinha planos para reformar, agora vai ter que construir mais cômodo", planeja.
A mãe afirma que “a cabeça está processando tudo". "Estou feliz, mas é muita informação. A minha cabeça está em turbilhão. A minha vida mudou radicalmente. É muita coisa para pensar, mas estou tentando ficar tranquila por causa dos bebês. Preciso de muita ajuda”, desabafa.
Filha única, Quezia disse que a mãe vai mudar de cidade para ajudar na gravidez. Por enquanto, a avó materna das crianças mora com o marido, em Vitória, mas deve fixar residência em Colatina antes do nascimento dos bebês.
Dona de casa de Colatina descobre que será mãe de sêxtuplos
Dona de casa de Colatina descobre que será mãe de sêxtuplos Crédito: Acervo pessoal

Dia das Mães

O dia, em si, não é novidade para a Quezia, pois ela já é mamãe da Heloíza, de 4 anos. No entanto, o domingo será ainda mais especial. Neste ano, a data será comemorada com a filha, o marido, a sogra e a cunhada. A novidade é a expectativa com a gestação de seis novos membros. A mãe da dona de casa deve ficar na Grande Vitória.
"Vai ser um Dia das Mães muito especial. Isso é só Deus quem faz. Minha gravidez foi natural, foi Deus quem me deu e é Ele quem vai me dar força para criar todos os meus filhos. Minha mãe vai ficar em Vitória, com a mãe dela no domingo. Depois do Dia das Mães, ela virá morar comigo"
Quezia Romualdo - Dona de casa

Nova rotina

Quezia e Magdiel ainda estão conversando e planejando a nova rotina. A mamãe já disse que o acompanhamento médico será ainda mais frequente. Ela acredita que terá de fazer ultrassonografia a cada duas semanas. “Vamos fazer o acompanhamento da saúde deles, da minha saúde, cuidar bem direitinho”, disse Quezia.
O pai já está pensando em como vai ser a dinâmica com a nova turma. “Já pensou quando for levar em pediatra? Vai ser uma caravana. Se Deus deu essa oportunidade para gente de criar, a gente tem que crer que a gente vai dar conta, vai aparecer ajuda. O mais importante é que venham todos com saúde. Que seja tudo bem o parto”, finalizou.

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