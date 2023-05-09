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Economia

Dia das Mães deve movimentar R$ 300 milhões no comércio do ES

Data é considerada a segunda melhor época de vendas do ano, perdendo apenas para o Natal; na lista de presentes preferidos estão vestuário, acessórios e chocolate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 12:01

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 12:01

Comemorado no próximo domingo (14), o Dia das Mães promete aquecer as vendas no comércio. Segunda melhor época do ano em  relação a faturamento, perdendo apenas para o Natal, data deve movimentar aproximadamente R$ 300 milhões no Espírito Santo. Na lista de presentes queridinhos dos consumidores estão roupas, calçados, acessórios, perfumes, cosméticos e chocolates, de acordo com estimativas da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória.
“O Dia das Mães é considerado pelos varejistas como a principal data comemorativa do primeiro semestre. O consumidor está atento aos preços, mas não deverá deixar a data passar em branco. Prova disso são os dados de pesquisas nacionais que apontam que 79% dos entrevistados devem realizar pelo menos uma compra no período”, destaca o presidente do órgão, Rogério Abranches Alcantara.
Data: 20/12/2019 - ES - Vila Velha - Movimentação no comércio da Glória - Editoria: Economia - Foto: Vitor Jubini - GZ
Movimentação no comércio da Glória Crédito: Vitor Jubini - 20/12/2019
Levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, revela que 23% dos consumidores devem gastar entre R$ 101 a R$ 200 com os presentes, enquanto 22% mais de R$ 400. Em média, os consumidores pretendem comprar dois presentes na data, com um tíquete-médio de R$ 260, considerando todos os gastos.
Além disso, as lojas físicas aparecem como o principal local de compra: 72% afirmaram que pretendem comprar a maioria dos presentes presencialmente, sobretudo nos shopping centers e em lojas de rua. Para os entrevistados, os fatores que mais pesam na escolha do local de compra são a atratividade do preço, a qualidade dos produtos e as promoções e descontos.
Dia das Mães deve movimentar R$ 300 milhões no comércio do ES
"Apesar dos últimos anos terem significado uma verdadeira revolução no comércio eletrônico, o brasileiro ainda valoriza muito a compra presencial, a experiência de ir à loja e escolher o produto. O comércio deve sim investir no atendimento on-line, mas o atendimento físico se mantém muito forte no país"
José César da Costa - Presidente da CNDL
A pesquisa também revela que, entre os entrevistados, 47% planejam comemorar na casa da mãe, 26% em sua própria casa e 7% vão almoçar fora. Além disso, 81% pretendem fazer pesquisa de preço antes de comprar e o Pix será a forma de pagamento mais utilizada.
Em todo o Brasil, segundo o levantamento, a expectativa é de que aproximadamente 128,7 milhões de brasileiros presenteiem alguém este ano, o que deve movimentar uma cifra próxima de R$ 33,2 bilhões nos segmentos de comércio e serviços.

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