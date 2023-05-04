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Dia das mães

10 dicas de presentes para o Dia das Mães

A data comemorativa está chegando e com ela a dúvida sobre o que presentear. Confira a lista de sugestões para te ajudar.

Públicado em 

04 mai 2023 às 17:54
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Crédito:
Um presente de Dia das Mães é uma ótima oportunidade de retribuir todo o amor, gratidão e carinho que sentimos por nossas mães, esposa, avós, sogra ou madrinhas. Porém, sempre vem aquela dúvida: o que comprar e onde comprar?
Se você está se fazendo essas perguntas e precisa de dicas do que presentear no Dia das Mães, conte com a gente. Vamos tentar encurtar esse caminho trazendo opções que podem agradar as mamães sem que você fique quebrando a cabeça e com a comodidade de não precisar sair de casa.
Selecionamos uma lista com vários presentes úteis, práticos, confortáveis ou dos sonhos que toda mãe vai adorar receber nesta data especial. Temos sugestões de bolsas, maquiagens, celulares, joias, perfumes e outras opções. Confira:
Sugestões de presentes para o dia das Mães Crédito: Divulgação

01

Paleta de Blush, BOCA ROSA BY PAYOT

Carinha De Metida serve para todos os tipos de pele, o produto vai realçar as maçãs do rosto das nossas mães, colorindo de forma natural; ela atribui uma aparência saudável, indispensável para a maquiagem perfeita. Todas as cores são incríveis com aplicação simples e efeito impecável. Adere perfeitamente à pele, revelando cores que se mantém durante todo o dia e com efeito fantástico, sua mãe vai AMAR. COMPRE AQUI

02

Secador de Cabelos Travel, Mondial, Bivolt, 1200W, Golden Rose - SC-47-GR

Quer deixar o cabelo da sua mãe mais bonito? Este secador um produto leve, compacto e portátil, ele possui tecnologia Tourmaline que libera íons que selam as cutículas dos fios, reduzindo o frizz e proporcionando muito mais brilho e maciez. Tem 2 velocidades e temperaturas que garantem um ajuste perfeito para todos os tipos de cabelo e modelagens. COMPRE AQUI

03

Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal Lily 250g

Aquele cheirinho floral é o que falta no guarda roupa da sua mãe, por isso, recomendamos este creme hidratante que é a combinação perfeita de perfumação intensa e prolongada com a sofisticada fragrância de Lily, que é da família olfativa Floral Bouquet. Sua textura aveludada e macia desliza facilmente na pele, ele contém manteiga de karité que possui vitamina E deixando as peles mais ressecadas hidratadas e protegidas por até 48 horas. COMPRE AQUI

04

Mulheres que correm com os lobos: Mitos e histórias do arquétipo da Mulher Selvagem

Já para as mães fãs de leitura, o livro traz histórias e mitos que refletem a condição da mulher em diversas situações da vida. A obra que pode ser considerada um clássico continua vendendo “horrores” desde o seu lançamento em 2018. Segundo a autora e analista junguiana Clarissa Pinkola Estés, os lobos foram pintados com um pincel negro nos contos de fada e até hoje assustam meninas indefesas. Mas nem sempre eles foram vistos como criaturas terríveis e violentas. Ela explica em seu livro que na Grécia antiga e em Roma, o animal era o consorte de Artemis, a caçadora, e carinhosamente amamentava os heróis. COMPRE AQUI

05

Suéter BLUSA TERMICA F, Olympikus, Feminino

O inverno está chegando e as mamães fitness não vão querer deixar de ir para o seu treino, que tal mantê-la aquecida? O suéter é feito em malha de poliéster com elastano com acabamento térmico interno, para manter o corpo aquecido nos dias mais frios. Possui gola alta anatômica que deixa o look mais estiloso, e costura em flatlock que não gera atrito ao corpo e abertura com zíper. Além de silk e tape refletivo embutido na costura dos recortes, para maior segurança para as atletas das atividades noturnas. COMPRE AQUI

06

Bolsa Tommy Hilfiger Bolsa transversal unissex Jaden, Cloreto de polivinila preto, One Size

Toda mulher gosta de investir em bolsas, portanto, esse é um excelente presente. A bolsa, por exemplo é um item essencial versátil, a bolsa transversal perfeita para o trabalho ou viagens. Ela é atemporal adicionando elegância a coleção de bolsas transversais da sua mãe. COMPRE AQUI

07

Vela Vegetal Aroma Capim Limão Vidro Og - Bendita Vela

Quem não ama um cheirinho delicioso em casa? Velas são um ótimo presente para quem quer economizar mas não deixar a data passar em branco para a sua mãe. Nossa indicação vem com pingente de olho grego e aroma de capim-limão, não tem como não agradar. COMPRE AQUI

08

Bolsa organizadora de cosméticos Domary

Uma opção é a organizadora de maquiagem portátil de grande capacidade é para as mães que precisam acomodar muitos itens como, seus cosméticos, pincéis, batons, esmaltes, sombras e produtos de higiene pessoal, além de ser ótimo para guardar é perfeito para viagens. A nécessaire é resistente à sujeira e fácil de limpar. COMPRE AQUI

09

Echo Dot (4ª Geração)

A tecnologia chegou e ter um produto que toque a música que sua mãe deseja rapidamente ou informa sobre o dia a dia enquanto faz um almoço de domingo é um presentão, não é mesmo? A Smart Speaker com Alexa, é sucesso! Com novo design, ela controla músicas, responde perguntas, lê as notícias, checa a previsão do tempo, cria alarmes, controla dispositivos de casa inteligente compatíveis e muito mais. COMPRE AQUI

10

Ivy C AOX Gel Rejuvenescedor

Skincare sem um produto rejuvenescedor, que previne os sinais do envelhecimento, não é skincare! O gel é composto por uma forma de Vitamina C nanoencapsulada com a finalidade de maior estabilidade e melhor permeação na pele, intensificando sua ação antioxidante, que uniformiza e ilumina o tom da pele. COMPRE AQUI

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