Perseguição policial em Colatina termina com suspeitos colidindo em muro

Ocorrência foi na noite desta sexta-feira (12). Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Dois jovens colidiram com um muro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após tentarem fugir da polícia, na noite desta sexta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, os indivíduos conduziam uma motocicleta com restrição de furto e não pararam ao serem abordados pelos militares, quando começou a perseguição.

Os dois ocupantes da moto foram abordados inicialmente no bairro Bairro Esplanada, quando conseguiram fugir dos policiais. Após contato com uma equipe que fazia operação em Boapaba, um cerco foi montado e identificou a motocicleta, mas os suspeitos mais uma vez não obedeceram à ordem de parada.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle e se chocou contra o muro de uma empresa. Após verificação do veículo, os policiais identificaram uma restrição de furto ou roubo, sendo a motocicleta removida e credenciada.

O condutor foi socorrido em estado grave, enquanto o carona apresentava ferimentos superficiais.

De acordo com os policiais militares, os dois indivíduos foram levados para pronto socorro do Hospital Silvio Ávidos, em Colatina. O condutor foi socorrido em estado grave, enquanto o carona apresentava ferimentos superficiais.