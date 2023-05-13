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Polícia

Perseguição policial em Colatina termina com suspeitos colidindo em muro

Suspeitos conduziam veículo com restrição de furto e um deles foi socorrido em estado grave

Publicado em 

13 mai 2023 às 13:29

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 13:29

colisão em Colatina
Ocorrência foi na noite desta sexta-feira (12). Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Dois jovens colidiram com um muro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após tentarem fugir da polícia, na noite desta sexta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, os indivíduos conduziam uma motocicleta com restrição de furto e não pararam ao serem abordados pelos militares, quando começou a perseguição.
Os dois ocupantes da moto foram abordados inicialmente no bairro Bairro Esplanada, quando conseguiram fugir dos policiais. Após contato com uma equipe que fazia operação em Boapaba, um cerco foi montado e identificou a motocicleta, mas os suspeitos mais uma vez não obedeceram à ordem de parada.
Durante a fuga, o condutor perdeu o controle e se chocou contra o muro de uma empresa. Após verificação do veículo, os policiais identificaram uma restrição de furto ou roubo, sendo a motocicleta removida e credenciada.
O condutor foi socorrido em estado grave, enquanto o carona apresentava ferimentos superficiais.
De acordo com os policiais militares, os dois indivíduos foram levados para pronto socorro do Hospital Silvio Ávidos, em Colatina. O condutor foi socorrido em estado grave, enquanto o carona apresentava ferimentos superficiais.
De acordo com a Polícia Civil, o condutor foi autuado em flagrante por receptação, desobediência e dirigir sem habilitação, sendo encaminhado para o sistema prisional. Ainda não há informações sobre a situação do carona.

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