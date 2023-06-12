Jovens são detidos após furto de TV em loja de shopping em Vila Velha

Televisão roubada de loja em shopping em Vila Velha Crédito: Divulgação/Fernando Estevão

Dois homens foram detidos suspeitos de roubar uma televisão dentro de um shopping, em Vila Velha, no domingo (11). Os suspeitos foram reconhecidos pela equipe de segurança do centro comercial quando já estavam em um ponto de ônibus, a cerca de 400 m do local. Os suspeitos têm 43 e 22 anos e foram levados pela Guarda Municipal até a delegacia da cidade.

Segundo o agente da Guarda de Vila Velha, os homens estavam aguardando o ônibus no ponto quando foram abordados.

"O segurança do shopping acenou pra gente dizendo que tinha sido furtada uma TV. Aí, rapidamente, a gente fez uma ronda em torno do local. E quando a gente estava prosseguindo, encontramos dois indivíduos ali que estavam com uma TV sentados em um ponto de ônibus. Acredito eu que esperando o ônibus. Abordamos ele e perguntamos sobre a nota fiscal da TV, e ele disse que a mãe dele tinha levado a nota fiscal", explicou o guarda Defendenti.

O roubo também foi flagrado por câmeras de videomonitoramento e uma funcionária da loja esteve na delegacia e representou contra os suspeitos.

A sacola usada para carregar a televisão não era da loja furtada e teria sido levada pelos dois para disfarçar o crime. Para a guarda, eles disseram que são primos e moram em Vitória.

De acordo com os agentes, o mais novo tem passagens por roubo e receptação.

De acordo com o shopping, a equipe de segurança atuou ao suspeitar do roubo registrado em um dos estabelecimentos do shopping e acionou a Guarda Municipal. O shopping disse ainda que possui uma equipe de segurança treinada no local.

O jovem de 22 anos já tinha passagens por roubo e receptação, segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus). Não há registros anteriores em nome do outro suspeito detido.