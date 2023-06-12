Motoboy ferido com linha de pipa em Vila Velha voltará a falar, diz esposa

José Cordeiro foi ferido com linha de pipa em Vila Velha Crédito: Montagem | Oliveira Alves

O homem está acordado, segundo a esposa. No último dia 4, o soldador, que também trabalha como motoboy, teve o pescoço cortado por uma linha de pipa. Testemunhas contaram que, ao ficar ferido, José Cordeiro de Lima Neto ainda andou por cerca de 100 metros e foi socorrido por um motorista que seguia pela mesma via e percebeu que algo havia acontecido.

"Segue com o quadro estável, mas evoluindo. Ainda na UTI e sem previsão de alta. Está tomando dois antibióticos e faz fisioterapia nas pernas para fortalecer. Temos fé que ainda esta semana ele vai para a enfermaria" Rita de Cássia - Esposa de José Cordeiro

Ainda segundo a esposa, os médicos pretendem transferir o motoboy para um hospital em Vitória, onde ele deve iniciar um novo tratamento.

Após o ferimento, o motorista que socorreu José Cordeiro chegou a fazer uma compressão no pescoço do motociclista. Segundo familiares, a vítima foi submetida a uma traqueostomia - procedimento médico que permite a passagem direta de ar para os pulmões.

Dois dias após o motoboy ser ferido, a reportagem da TV Gazeta esteve no local do acidente e observou muitas crianças soltando pipa no canteiro central da avenida. Elas afirmaram, porém, que as linhas não tinham material cortante, que é proibido por lei. A esposa de José Cordeiro reclamou da falta de fiscalização por parte das prefeituras quanto ao uso de linhas cortantes.