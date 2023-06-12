Mais de uma semana após ser ferido com gravidade no pescoço por uma linha de pipa com cerol quando passava por uma avenida do bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, o motoboy José Cordeiro de Lima Neto, de 47 anos, segue internado em estado estável e sob observação dos médicos na UTI do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Segundo a esposa dele, Rita de Cássia, os médicos informaram à família que José Cordeiro vai voltar a falar.
O homem está acordado, segundo a esposa. No último dia 4, o soldador, que também trabalha como motoboy, teve o pescoço cortado por uma linha de pipa. Testemunhas contaram que, ao ficar ferido, José Cordeiro de Lima Neto ainda andou por cerca de 100 metros e foi socorrido por um motorista que seguia pela mesma via e percebeu que algo havia acontecido.
"Segue com o quadro estável, mas evoluindo. Ainda na UTI e sem previsão de alta. Está tomando dois antibióticos e faz fisioterapia nas pernas para fortalecer. Temos fé que ainda esta semana ele vai para a enfermaria"
Ainda segundo a esposa, os médicos pretendem transferir o motoboy para um hospital em Vitória, onde ele deve iniciar um novo tratamento.
Após o ferimento, o motorista que socorreu José Cordeiro chegou a fazer uma compressão no pescoço do motociclista. Segundo familiares, a vítima foi submetida a uma traqueostomia - procedimento médico que permite a passagem direta de ar para os pulmões.
Dois dias após o motoboy ser ferido, a reportagem da TV Gazeta esteve no local do acidente e observou muitas crianças soltando pipa no canteiro central da avenida. Elas afirmaram, porém, que as linhas não tinham material cortante, que é proibido por lei. A esposa de José Cordeiro reclamou da falta de fiscalização por parte das prefeituras quanto ao uso de linhas cortantes.
Motoboy ferido com linha de pipa em Vila Velha voltará a falar, diz esposa