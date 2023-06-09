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Vila Velha

Saiba as ruas de Coqueiral de Itaparica que vão ter sentido único

Segundo a prefeitura, medida foi tomada para diminuir o número de colisões entre veículos na região. Alteração passa a valer em 20 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2023 às 10:06

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 10:06

Ruas de Coqueiral de Itaparica terão mudança no sentido do tráfego
Ruas de Coqueiral de Itaparica terão mudança no sentido do tráfego Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Atenção, motoristas: algumas ruas do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, vão passar por mudanças no sentido do tráfego a partir do dia 20 de junho. As vias, que funcionavam em mão e contramão, agora passarão a funcionar em sentido único.
De acordo com a prefeitura, a Rua 7 de Junho terá sentido único desde a Rua Annor da Silva, em Boa Vista, para Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica. A Rua Sete terá sentido único para Avenida Délio Silva Britto.
A Avenida Délio Silva Britto, no trecho compreendido entre as Ruas Sete e 7 de Junho, que foi aberto recentemente, também terá mão única.
Para alertar sobre as mudanças, as ruas vão receber nova sinalização horizontal e vertical. Segundo a prefeitura, esse sistema binário será implementado para diminuir as colisões no local. “Não há grande fluxo de veículos que justifique a implementação de semáforo, no entanto muitos condutores não observam as placas de sinalização, o que ocasiona as colisões”, ressaltou o subsecretário Marcos Rainha, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.
Saiba as ruas de Coqueiral de Itaparica que vão ter sentido único

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