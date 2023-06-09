Saiba as ruas de Coqueiral de Itaparica que vão ter sentido único

De acordo com a prefeitura, a Rua 7 de Junho terá sentido único desde a Rua Annor da Silva, em Boa Vista, para Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica. A Rua Sete terá sentido único para Avenida Délio Silva Britto.

A Avenida Délio Silva Britto, no trecho compreendido entre as Ruas Sete e 7 de Junho, que foi aberto recentemente, também terá mão única.

Para alertar sobre as mudanças, as ruas vão receber nova sinalização horizontal e vertical. Segundo a prefeitura, esse sistema binário será implementado para diminuir as colisões no local. “Não há grande fluxo de veículos que justifique a implementação de semáforo, no entanto muitos condutores não observam as placas de sinalização, o que ocasiona as colisões”, ressaltou o subsecretário Marcos Rainha, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.