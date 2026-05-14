Quem é Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, preso pela PF em nova operação contra o Master

O empresário mineiro Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro , foi preso nesta quinta-feira (14) durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal

A nova etapa da investigação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça e inclui sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Segundo a PF, os investigados são suspeitos de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. A prisão foi autorizada pelo Supremo.

Discreto publicamente, Henrique é empresário do setor de infraestrutura e construção pesada em Minas Gerais e fundador do Grupo Multipar, conglomerado que atua em áreas como engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.

Segundo dados da Receita Federal compilados pela plataforma Cruzagrafos, Henrique Vorcaro aparece como sócio ou administrador de empresas cujo capital social somado se aproxima de R$ 500 milhões.

Ele já havia aparecido anteriormente nas investigações envolvendo o Banco Master.

Segundo informações divulgadas ao longo da Operação Compliance Zero, investigadores apontam que cerca de R$ 2,2 bilhões teriam sido ocultados em contas ligadas ao pai de Daniel Vorcaro em janeiro deste ano.

Daniel Vorcaro, preso desde março sob suspeita de liderar um esquema de fraudes financeiras e irregularidades envolvendo o Banco Master Crédito: PF

A PF também suspeita que familiares e pessoas próximas ao banqueiro teriam participado da movimentação e ocultação de patrimônio investigado no esquema.

A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o Banco Master e operações com o BRB (Banco de Brasília).

Daniel Vorcaro está preso preventivamente desde março e negocia um acordo de delação premiada com a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em um desdobramento recente do caso, vieram à tona mensagens e áudios atribuídos ao senador Flávio Bolsonaro em que ele cobra pagamentos prometidos por Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.