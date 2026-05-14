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Quem é Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, preso pela PF em nova operação contra o Master

O empresário mineiro Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso nesta quinta-feira (14) durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal.

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 08:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 mai 2026 às 08:34
O empresário mineiro Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso nesta quinta-feira (14) durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal.
A nova etapa da investigação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça e inclui sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Segundo a PF, os investigados são suspeitos de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. A prisão foi autorizada pelo Supremo.
Discreto publicamente, Henrique é empresário do setor de infraestrutura e construção pesada em Minas Gerais e fundador do Grupo Multipar, conglomerado que atua em áreas como engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.
Segundo dados da Receita Federal compilados pela plataforma Cruzagrafos, Henrique Vorcaro aparece como sócio ou administrador de empresas cujo capital social somado se aproxima de R$ 500 milhões.
Ele já havia aparecido anteriormente nas investigações envolvendo o Banco Master.
Segundo informações divulgadas ao longo da Operação Compliance Zero, investigadores apontam que cerca de R$ 2,2 bilhões teriam sido ocultados em contas ligadas ao pai de Daniel Vorcaro em janeiro deste ano.
Imagem BBC Brasil
Daniel Vorcaro, preso desde março sob suspeita de liderar um esquema de fraudes financeiras e irregularidades envolvendo o Banco Master Crédito: PF
A PF também suspeita que familiares e pessoas próximas ao banqueiro teriam participado da movimentação e ocultação de patrimônio investigado no esquema.
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o Banco Master e operações com o BRB (Banco de Brasília).
Daniel Vorcaro está preso preventivamente desde março e negocia um acordo de delação premiada com a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR).
Em um desdobramento recente do caso, vieram à tona mensagens e áudios atribuídos ao senador Flávio Bolsonaro em que ele cobra pagamentos prometidos por Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo reportagem do Intercept Brasil, Flávio teria negociado um aporte total de US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para o longa. O senador afirmou anteriormente que não tinha relação com Vorcaro.

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