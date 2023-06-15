Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transmitida por carrapato

Seu Jorge não apresenta sintomas de febre maculosa após show em Campinas

Cantor foi atração de festa em fazenda onde surgiram os primeiros casos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 09:59

Seu Jorge sofre racismo em Porto Alegre (RS)
Seu Jorge Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Com o número de casos de febre maculosa aumentando em Campinas, no interior de São Paulo, a equipe do cantor Seu Jorge tratou de divulgar nesta quarta-feira (14) que o artista passa bem e não apresentou sintomas da doença após um show na Fazenda Margarida, no dia 3 de junho. Três pessoas que estiveram no local em outro evento, no dia 27 de maio, morreram devido à enfermidade. Um quarto óbito relacionado ao mesmo lugar ainda passa por exames no Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista.
"A saúde do Seu Jorge e de sua equipe está preservada e ninguém apresentou qualquer tipo de sintoma" afirmou a assessoria à reportagem. "A agenda de shows do cantor segue normalmente", concluiu.
Segundo a Prefeitura de Campinas, o show do cantor Seu Jorge, reuniu de 8.000 a 10 mil pessoas. Já o organizador, segundo a gestão municipal, não soube precisar o público exato. Um possível quinto caso de febre maculosa é investigado na região. Trata-se de uma mulher de 38 anos que também esteve no apresentação do intérprete da música "Mina do Condomínio", "Burguesinha", "Carolina", entre outros.
De acordo com Andrea von Zuben, diretora do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), a paciente passou a apresentar sintomas no dia 10. Ela está internada em um hospital privado de Campinas, e aguarda comprovação diagnóstica. "A princípio ela está bem".

Veja Também

Esposa de Stênio Garcia briga com Leo Dias e chora ao vivo na TV

Ex-BBB Dhomini agride dono de bar com socos e chutes

MC Daniel pede desculpas a Mel Maia após repercussão de término: 'Sei onde errei'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026
Imagem BBC Brasil
Os 5 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas em 2026 — e quais deles estão na América Latina
Imagem de destaque
Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados