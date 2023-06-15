Seu Jorge não apresenta sintomas de febre maculosa após show em Campinas

Seu Jorge Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Com o número de casos de febre maculosa aumentando em Campinas, no interior de São Paulo, a equipe do cantor Seu Jorge tratou de divulgar nesta quarta-feira (14) que o artista passa bem e não apresentou sintomas da doença após um show na Fazenda Margarida, no dia 3 de junho. Três pessoas que estiveram no local em outro evento, no dia 27 de maio, morreram devido à enfermidade. Um quarto óbito relacionado ao mesmo lugar ainda passa por exames no Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista.

"A saúde do Seu Jorge e de sua equipe está preservada e ninguém apresentou qualquer tipo de sintoma" afirmou a assessoria à reportagem. "A agenda de shows do cantor segue normalmente", concluiu.

Segundo a Prefeitura de Campinas, o show do cantor Seu Jorge, reuniu de 8.000 a 10 mil pessoas. Já o organizador, segundo a gestão municipal, não soube precisar o público exato. Um possível quinto caso de febre maculosa é investigado na região. Trata-se de uma mulher de 38 anos que também esteve no apresentação do intérprete da música "Mina do Condomínio", "Burguesinha", "Carolina", entre outros.