Lei Seca: relatos de famílias do ES marcadas por tragédias no trânsito

No percurso que havia traçado para sua vida, Samia planejava se tornar engenheira. Amanda, que já vivia com o namorado, queria se casar. Esses não eram os únicos sonhos, mas tudo o que desejavam foi abruptamente interrompido. No meio desse percurso, ambas morreram em acidentes de trânsito. Os motoristas envolvidos são acusados de ter bebido antes de dirigir, e as famílias das vítimas até hoje aguardam pelo julgamento.

O tempo separa uma história da outra, mas as circunstâncias em que morreram Samia Izabella Moreira, de 24 anos, e Amanda Marques Pinto, 20, são bastante semelhantes.

Samia havia saído com três amigas para comemorar o fim das férias em Guarapari e, quando retornavam pela Rodovia do Sol , em 26 de janeiro de 2014, o carro em que estavam foi atingido pelo veículo dirigido por Luciano de Paula Navarro. A jovem, que estava no banco do carona, morreu na hora.

Em 17 de abril de 2021, Amanda tinha passado a tarde com a mãe, Renata Marques. À noite, quando seguia para sua casa de moto com Matheus José Silva pela Avenida Darly Santos, em Vila Velha , foi atingida por Wagner Nunes de Paulo. Ela também morreu no local.

No vídeo a seguir, você confere o relato de familiares, de quem teve que transformar o luto em luta para tentar garantir a justiça.

Contra os dois motoristas pesa a acusação de embriaguez ao volante, embora, desde 19 de junho de 2008, esteja em vigor a Lei Seca , que proíbe o consumo de qualquer quantidade de álcool por quem vai dirigir.

Para o pai de Samia, o empresário Izaias Moreira, 72 anos, é difícil acreditar que a justiça será feita por sua filha. Desde o dia da morte, mostra-se cético por não ver acusados de beber e dirigir irem para a cadeia e, efetivamente, cumprirem a pena de prisão. Ainda assim — ou talvez por isso —, Izaias se engajou em projetos de educação para o trânsito.

Izaias Moreira, pai de Samia, que morreu em acidente de trânsito na Rodovia do Sol, em 2014 Crédito: Ricardo Medeiros/ Acervo AG

Ele faz palestras e se mobiliza em campanhas educativas também como uma espécie de cura da própria dor. Há pessoas do seu convívio que lamentam a perda da Samia, mas, ele conta, insistem em beber e dirigir depois. Izaiais segue no propósito de tentar conscientizar quantos for possível.

"Não faço apologia contra a bebida. Eu faço, sim, a crítica a beber e pegar a condução de um veículo." Izaias Moreira - Pai de Samia, morta em um acidente de trânsito em 2014

Para Renata, mãe de Amanda, o choro é constante, sinal de um quadro depressivo diagnosticado após a morte da filha. Ela deixou o trabalho, toma uma série de medicamentos e se esforça todos os dias para se levantar da cama para dar assistência ao filho de cinco anos, que é autista, e seguir na luta para levar o acusado da morte a julgamento. Mas ela lamenta a demora do processo.

"O que me causa mais indignação é que eu não tenho mais o que provar na Justiça para mostrar que a minha filha estava certa. Eu não tenho mais o que fazer. Eles sabem que o rapaz estava embriagado, em alta velocidade, estava errado. Então, você tem que mostrar ainda para a Justiça, fica nesse vai e volta, vai e volta. Isso dói muito, machuca. Eles tinham que entender que os mais sofridos somos nós. Uma mãe, que enterrou uma filha inocente, que tinha saído de casa e dali a 10 minutos você recebe uma ligação que sua filha está morta. E a gente ainda tem que ficar correndo atrás da Justiça? Tinha que vir logo esse júri", desabafa.

Crédito:

Para a artesã Ana Valéria Santos Ramos, 57 anos, a certeza já é de impunidade. Ela perdeu o filho Luiz Carlos, a nora Carla e o neto João Carlos, de apenas dois anos, em um acidente na BR 101 , em Itapemirim , em junho de 2010. Embora houvesse suspeitas sobre o consumo de álcool pelo caminhoneiro que atingiu o carro da família, ele não foi submetido a exame de sangue.

"Colheram o sangue do meu filho e da minha nora, que estavam mortos, mas não colheram de quem estava vivo e envolvido no acidente. Na época, a polícia diz que fez o bafômetro, mas não imprimiu o resultado porque teria dado negativo. Foi tudo muito estranho", relembra Ana Valéria. Sem provas, o processo que a artesã abriu acabou arquivado.

"Levei cinco anos para sair do luto. A primeira impressão é que a gente não vai sobreviver. A gente sobrevive, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Ficaram traumas para sempre e a dor", desabafa Ana Valéria, que, para amenizar o sofrimento, assim como Izaias, se engajou em projetos de educação para o trânsito, numa tentativa de conscientizar as pessoas a não beber antes de dirigir.

Crédito:

David Metzker, advogado de Wagner, afirma que há divergências sobre o seu cliente estar ou não sob efeito de álcool quando bateu o carro contra a moto em que estava Amanda. Ele sustenta a tese de que não há certeza sobre a embriaguez. Além disso, ainda que estivesse sob efeito de álcool, a legislação garantiria a Wagner o enquadramento por homicídio culposo (quando não há intenção) em vez de doloso (em que ele teria assumido o risco de matar). Esses são dois aspectos ponderados pela defesa em um recurso para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) , na expectativa de conseguir a liberdade provisória do acusado.

A tentativa da defesa é de que o julgamento de Wagner seja por homicídio culposo, para não ser submetido a juri, ou que seja classificado para homicídio simples, e com isso o crime não ser tratado como hediondo.

Luciano de Paula, acusado de matar Samia, responde ao processo em liberdade. Homero Mafra, que faz a sua defesa, foi procurado para falar do caso, porém não foi localizado.