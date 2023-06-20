Dupla é presa acusada de matar homem a tiros em carro na BR 101 na Serra

Dois jovens de 19 e 25 anos foram presos pela Polícia Civil do Espírito Santo acusados de assassinar a tiros Álefin de Almeida Miranda, de 27 anos, no dia 13 de dezembro de 2022 em um trecho da BR 101 na Serra. A vítima estava no carona, enquanto o pai dirigia o carro. O filho dele, de quatro anos, e a enteada de 11 estavam no banco de trás. A dupla foi presa em março deste ano, mas a informação foi divulgada na segunda-feira (19).
Na ocasião, o pai da vítima disse que o veículo passava por um quebra-molas em frente a um colégio em Jardim Tropical quando um Ford Ka branco teria parado e um homem efetuou os disparos contra Álefin de Almeida Miranda.
"O meliante pegou e atingiu ele. Matou ele dentro do meu carro. Ainda pedi para ele: 'Não mata meu filho, não'"
Segundo a Polícia Civil, foram identificados quatro acusados – além dos dois detidos, um foi morto em confronto com a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e outro está foragido. Os envolvidos já são réus em ação penal pelo crime.
O titular da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, informou a participação de cada um no crime:
- Roniel Rangel dos Santos Veríssimo, de 25 anos - atirou na vítima
- Wanderson Macedo Silva, de 24 anos - foi morto em confronto com a polícia no dia seguinte ao crime
- Daniel dos Santos, de 19 anos - também participou da execução
- Daniel de Oliveira da Silva, de 23 anos - motorista do carro em que o grupo estava
Ainda segundo Sandi Mori, após a morte de Álefin de Almeida Miranda, os assassinos teriam ido até a casa do pai da vítima fazer pichações nos muros. A ideia era intimidar o pai a não depor sobre o caso. Foram escritas as seguintes siglas no muro: PCV (Primeiro Comando de Vitória), BTB (Bonde do Trem Bala) e PF (Ponto Final).
Na época do crime, o pai da vítima conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e contou que havia acabado de perder o terceiro filho assassinado. Antes da morte de Álefin de Almeida Miranda, em 2022, o homem perdeu um filho em 2010 e outro em 2017. Ele preferiu não se identificar.
"Uma coisa deprimente. Agora, perco mais um. Tenho que juntar meus cacos, consolar minha esposa e conviver com a saudade. A dor que eu estou sentindo, não desejo para ninguém", relatou o pai da vítima.
Dupla é presa acusada de matar homem a tiros em carro na BR 101 na Serra