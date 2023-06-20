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Crime em 2022

Dupla é presa acusada de matar homem a tiros em carro na BR 101 na Serra

Quando foi assassinado, Álefin de Almeida Miranda, de 27 anos, estava no carona, com o pai dele ao volante o filho de quatro anos e a enteada de 11 no banco de trás do carro
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 jun 2023 às 08:36

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 08:36

Álefin de Almeida Miranda foi morto dentro do carro em dezembro de 2022
Álefin de Almeida Miranda foi morto dentro do carro em dezembro de 2022 Crédito: Montagem | Polícia Civil
Dois jovens de 19 e 25 anos foram presos pela Polícia Civil do Espírito Santo acusados de assassinar a tiros Álefin de Almeida Miranda, de 27 anos, no dia 13 de dezembro de 2022 em um trecho da BR 101 na Serra. A vítima estava no carona, enquanto o pai dirigia o carro. O filho dele, de quatro anos, e a enteada de 11 estavam no banco de trás. A dupla foi presa em março deste ano, mas a informação foi divulgada na segunda-feira (19).
Na ocasião, o pai da vítima disse que o veículo passava por um quebra-molas em frente a um colégio em Jardim Tropical quando um Ford Ka branco teria parado e um homem efetuou os disparos contra Álefin de Almeida Miranda.
"O meliante pegou e atingiu ele. Matou ele dentro do meu carro. Ainda pedi para ele: 'Não mata meu filho, não'"
Pai da vítima - Não teve nome divulgado
Segundo a Polícia Civil, foram identificados quatro acusados – além dos dois detidos, um foi morto em confronto com a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e outro está foragido. Os envolvidos já são réus em ação penal pelo crime. 
Polícia conclui que quatro participaram do assassinato de Álefin de Almeida Miranda
Polícia conclui que quatro participaram do assassinato de Álefin de Almeida Miranda Crédito: Montagem | Polícia Civil
O titular da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, informou a participação de cada um no crime:
  • Roniel Rangel dos Santos Veríssimo, de 25 anos - atirou na vítima
  • Wanderson Macedo Silva, de 24 anos - foi morto em confronto com a polícia no dia seguinte ao crime
  • Daniel dos Santos, de 19 anos - também participou da execução
  • Daniel de Oliveira da Silva, de 23 anos - motorista do carro em que o grupo estava
Ainda segundo Sandi Mori, após a morte de Álefin de Almeida Miranda, os assassinos teriam ido até a casa do pai da vítima fazer pichações nos muros. A ideia era intimidar o pai a não depor sobre o caso. Foram escritas as seguintes siglas no muro: PCV (Primeiro Comando de Vitória), BTB (Bonde do Trem Bala) e PF (Ponto Final).
Pichações feitas no muro da casa do pai da vítima
Pichações feitas no muro da casa do pai da vítima Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Na época do crime, o pai da vítima conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e contou que havia acabado de perder o terceiro filho assassinado. Antes da morte de Álefin de Almeida Miranda, em 2022, o homem perdeu um filho em 2010 e outro em 2017. Ele preferiu não se identificar.
"Uma coisa deprimente. Agora, perco mais um. Tenho que juntar meus cacos, consolar minha esposa e conviver com a saudade. A dor que eu estou sentindo, não desejo para ninguém", relatou o pai da vítima.
Dupla é presa acusada de matar homem a tiros em carro na BR 101 na Serra

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