Homem destrói moto após abordagem da polícia em Cachoeiro

O homem destruiu a moto após os policiais o avisarem que o veículo seria recolhido Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem quebrou a própria moto e ameaçou policiais após ser abordado pela Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim , na manhã desta segunda-feira (19). De acordo com a PMES, o indivíduo se alterou após ser informado que a moto teria que ser removida ao pátio do Detran, em razão do atraso no licenciamento. O homem, juntamente com outro jovem que o acompanhava, foi encaminhado à Delegacia.

Conforme consta na ocorrência da PMES, os dois foram abordados após um patrulhamento da polícia pelo bairro Sumaré. Os dois indivíduos aceleraram a moto ao perceber a presença dos policiais, tentando fugir sentido centro da cidade.

Os dois indivíduos foram abordados na Rua 25 de Março, e foram informados que a motocicleta seria encaminhada ao Detran devido a pendências administrativas, como o licenciamento que estava em atraso, além de um débito de R$ 2.411,35 para o veículo.

Ao receber a informação, o condutor derrubou o próprio veículo e foi em direção aos policiais, com xingamentos e ameaças, sendo contido pela guarnição. O segundo ocupante então começa a quebrar a moto e tenta jogá-la em cima das motos dos policiais, arrastando o veículo para o meio da rua.