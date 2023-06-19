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Dia de fúria

Homem destrói moto após abordagem da polícia em Cachoeiro

De acordo com a PMES, o homem se alterou após ser informado que a moto teria que ser removida ao pátio do Detran
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2023 às 19:17

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 19:17

Confusão cachoeiro
O homem destruiu a moto após os policiais o avisarem que o veículo seria recolhido Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem quebrou a própria moto e ameaçou policiais após ser abordado pela Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (19). De acordo com a PMES, o indivíduo se alterou após ser informado que a moto teria que ser removida ao pátio do Detran, em razão do atraso no licenciamento. O homem, juntamente com outro jovem que o acompanhava, foi encaminhado à Delegacia.
Conforme consta na ocorrência da PMES, os dois foram abordados após um patrulhamento da polícia pelo bairro Sumaré. Os dois indivíduos aceleraram a moto ao perceber a presença dos policiais, tentando fugir sentido centro da cidade.
Os dois indivíduos foram abordados na Rua 25 de Março, e foram informados que a motocicleta seria encaminhada ao Detran devido a pendências administrativas, como o licenciamento que estava em atraso, além de um débito de R$ 2.411,35 para o veículo.
Ao receber a informação, o condutor derrubou o próprio veículo e foi em direção aos policiais, com xingamentos e ameaças, sendo contido pela guarnição. O segundo ocupante então começa a quebrar a moto e tenta jogá-la em cima das motos dos policiais, arrastando o veículo para o meio da rua.
Os dois foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e a motocicleta encaminhada ao pátio credenciado do Detran.

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Cachoeiro de Itapemirim motocicleta Polícia Militar
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