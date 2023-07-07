Quem são as crianças mortas a mando do tráfico em Conceição da Barra

Os irmãos Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos, foram mortos pela disputa do tráfico de drogas em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal

Segundo investigações da Polícia Civil , o homem é considerado o chefe do tráfico de drogas de São Mateus e Conceição da Barra e tinha sete mandados de prisão em aberto, sendo seis no ES e um em solo paulista.

A ação em São Paulo que resultou na prisão dele contou com a participação de policiais capixabas e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho. Os crimes foram descritos pelo secretário como “covardes”.

Família assassinada

O primeiro crime ocorreu em 19 de setembro de 2021, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29, foram encontrados mortos dentro de casa. O filho dela, Rhyquelve do Sacramento de 12 anos, foi baleado e encaminhado para o hospital, mas não resistiu.

Casa onde a família foi morta no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Crédito: Alvaro Queiroz

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo de Jonas no banheiro e o de Kêmilly na sala, junto ao filho. A casa tinha sinais de arrombamento.

Irmãos mortos

Cerca de um mês depois, no dia 16 de outubro, outro crime semelhante também ocorreu no distrito de Braço do Rio. Uma família teve a casa invadida por suspeitos armados. Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos , dormiam na sala, enquanto a mãe e o padrasto das crianças estavam no quarto. Os irmãos foram baleados.

Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e a irmã Kamile Santos Oliveira, de 8 anos Crédito: Acervo pessoal

Eles chegaram a ser socorridos, porém não resistiram aos ferimentos. Segundo informações da PC divulgadas na época, o alvo era o padrasto das crianças, que já teve envolvimento com a venda de entorpecentes.

Na ocasião, quatro adolescentes apontados como autores das mortes das duas crianças foram presos. O adolescente de 16 anos confirmou a participação no crime, afirmando atuar no tráfico. Ele disse ainda que o ataque que vitimou os irmãos foi motivado pela disputa entre traficantes.

Segundo o depoimento do adolescente, os quatro suspeitos foram até a residência para executar o padrasto, mas acabaram matando as duas crianças.

Preso continua em SP

Segundo a PC, entre os mandados de prisão do homem havia um crime que foi cometido em São Paulo, e por isso o suspeito continua à disposição da Justiça Paulista, e ainda não foi encaminhado para o Espírito Santo.

O suspeito de mandar matar as três crianças em Conceição da Barra foi preso em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram