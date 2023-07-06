Segundo o secretário da Sesp, ele tinha sete mandados de prisão em aberto, sendo seis no Espírito Santo e um em solo paulista. Entre as vítimas dos crimes, estão os irmãos Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 , mortos a tiros dentro de casa, no distrito de Braço do Rio, enquanto dormiam, na madrugada do dia 16 de outubro de 2021.

Na época, quatro adolescentes, de 15, 16 e dois de 17 anos, foram apreendidos suspeitos de serem os autores dos disparos. Um dos menores confessou envolvimento e relatou para a polícia que o objetivo, na verdade, era matar o padrasto das crianças, que também estava no imóvel naquela madrugada. Ele confirmou que a motivação era uma disputa entre grupos rivais do tráfico de drogas.

O outro crime aconteceu em setembro de 2021. Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29, foram encontrados mortos dentro de casa. O filho dela, de 12 anos, foi baleado e encaminhado para o hospital, mas não resistiu.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo de Jonas no banheiro e o de Kêmilly na sala, junto com o filho. A casa tinha sinais de arrombamento.

A Polícia Civil informou, naquele tempo, que dois suspeitos tinham sido identificados. Os levantamentos feitos indicaram que o crime foi motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de mandar matar três crianças no ES é preso em São Paulo

O suspeito apontado como mandante do triplo homicídio no Norte do ES foi preso em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Ramalho disse diretamente ao homem preso nesta quinta-feira (6) que ele cometeu crimes covardes, que comoveram a sociedade capixaba.

“Você está sendo preso por sete mandados de prisão, seis no Espírito Santo e um em São Paulo. Crimes covardes que você cometeu em Braço do Rio, Conceição da Barra, quando mandou matar três crianças de duas residências, de 8, 10 e 12 anos. Todas as suas garantias serão dadas e você será encaminhado para a Justiça”, afirmou Ramalho em vídeo.

A operação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil de São Paulo. Segundo o secretário, foi possível localizar o suspeito a partir de informações do setor de inteligência.

“As informações culminaram onde o alvo estava. É um alvo perigosíssimo de Conceição da Barra, onde cometeu vários homicídios ligados ao tráfico de drogas. Ele matou muita gente”, complementou Ramalho.