Caminhão perde freio e tomba em acidente na BR 482 em Alegre

A PM informou que a vítima se feriu na perna e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de Alegre. Não havia nenhuma irregularidade administrativa com o veículo e com o motorista, que não se feriu e foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica, segundo a corporação. O estado de saúde do passageiro não foi divulgado.