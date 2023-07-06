Caminhão perde freio e tomba em acidente na BR 482 em Alegre

Um caminhão-baú perdeu o freio e tombou na descida da BR 482, em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, um passageiro do veículo ficou ferido e foi levado para um hospital no município. Até o início da tarde desta quinta-feira (6) duas faixas da rodovia seguiam no sentido Guaçuí.
A PM informou que a vítima se feriu na perna e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de Alegre. Não havia nenhuma irregularidade administrativa com o veículo e com o motorista, que não se feriu e foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica, segundo a corporação. O estado de saúde do passageiro não foi divulgado.
Nesta quinta-feira, até o momento, o caminhão está ocupando duas faixas da BR 482, porque a empresa ainda não retirou o veículo. O trânsito segue em pare e siga.