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Pista interditada

Caminhão perde freio e tomba em acidente na BR 482 em Alegre

Tombamento de caminhão-baú ocorreu na tarde de quarta-feira (5); duas faixas da rodovia seguem interditadas, com o veículo tombado nesta quinta-feira (6)

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 13:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jul 2023 às 13:28
Duas pistas ainda seguem interditadas com o veículo tombado, segundo a Polícia Militar
Duas pistas ainda seguem interditadas com o veículo tombado, segundo a Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Um caminhão-baú perdeu o freio e tombou na descida da BR 482, em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, um passageiro do veículo ficou ferido e foi levado para um hospital no município. Até o início da tarde desta quinta-feira (6) duas faixas da rodovia seguiam no sentido Guaçuí.
A PM informou que a vítima se feriu na perna e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de Alegre. Não havia nenhuma irregularidade administrativa com o veículo e com o motorista, que não se feriu e foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica, segundo a corporação. O estado de saúde do passageiro não foi divulgado.
Nesta quinta-feira, até o momento, o caminhão está ocupando duas faixas da BR 482, porque a empresa ainda não retirou o veículo. O trânsito segue em pare e siga.

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