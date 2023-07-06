Sargento é baleado durante ataque a unidade da PM no Bairro da Penha

Sargento da PM é baleado no braço no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Pablo Campos

Um sargento da Polícia Militar foi baleado no braço direito no Bairro da Penha , em Vitória , quando estava trabalhando na noite da última quarta-feira (5). Jocelino Alves Freitas foi atingido após um homem efetuar disparos contra o Destacamento Policial Militar (DPM) na localidade.

O policial baleado foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde vai passar por exames. Na unidade, o sargento Jocelino Alves Freitas gravou um vídeo para tranquilizar os amigos. “Estou vivo. A princípio, estou bem. Tirei um raio-x aqui”, declarou. Confira abaixo a gravação.

Polícia Militar informou que o crime aconteceu por volta de 21h30, em frente ao Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha, na Capital. Dois policiais estavam dentro do DPM, quando escutaram barulho de tiros. Ao saírem para verificar a situação, encontraram um homem armado com uma pistola, que atirou contra os militares. Um dos disparos atingiu o braço direito do sargento.

Em frente ao DPM, no chão, ficaram algumas cápsulas de tiros disparados. Os vidros da porta do destacamento foram atingidos e quebraram. Nas paredes, também ficaram marcas dos disparos.

O homem que atirou contra os policiais conseguiu fugir. Policiais militares circularam em vários pontos do Bairro da Penha em busca do atirador.

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Detalhes das investigações não serão divulgados, por enquanto. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", declarou.

Outra morte na região e carro incendiado

Sobre a morte de um homem ocorrida na noite de quarta-feira (5), no bairro Bonfim, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A corporação afirmou ainda que não há indícios de que essa morte e os tiros efetuados contra a Polícia Militar tenham relação com um veículo incendiado encontrado na Avenida Marechal Campos.

Comandante da PM determina ocupação

Nas redes sociais, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, declarou que a Polícia Militar vai continuar no Bairro da Penha até que o indivíduo que atirou contra o sargento seja preso.

"Olá, gente! Madrugada do dia seis do sete, três horas da manhã. Acabamos de sair lá do bairro da Penha acompanhando a operação da Força Tática do Batalhão de Missões Especiais, que ficará a madrugada inteira no morro esperando a rendição, lá no local, lá no destacamento da Polícia Militar, onde passou o indivíduo, na data de ontem e atirou contra os nossos policiais e acertou um sargento nosso que também está em casa. Nós iremos continuar com essa ocupação, não só lá na região, mas em todo o entorno até nós prendermos esse indivíduo", afirmou. (Confira no vídeo acima).

"Não tem data e não tem hora para nós terminarmos essa ocupação, até nós prendermos esse indivíduo" Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar