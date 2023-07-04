Traficantes do Alagoano fizeram ataque com morte, dizem testemunhas

Os criminosos teriam chegado de carro na conhecida "Rua da Galeria". Armados até com fuzis, eles abriram fogo. O ajudante de pedreiro José Guilherme de Oliveira Filho, de 48 anos, passava pelo local e foi atingido por seis disparos. Moradores afirmaram que a vítima era inocente e não tinha qualquer envolvimento com o tráfico.

José morreu na hora. Logo após o tiroteio, um adolescente de 17 anos deu entrada no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, baleado no peito. Ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde uma terceira vítima dos disparos chegou: um homem de 25 anos, atingido na perna esquerda. Segundo a polícia, nenhuma das três vítima tinha mandado de prisão em aberto.

Ajudante de pedreiro José Guilherme de Oliveira Filho, de 48 anos, morto a tiros em Vitória Crédito: Acervo familiar

Marcas da violência

Na rua em que houve o ataque sobraram as marcas da violência: os tiros atingiram muros, carro, padrão de energia e portão de aço. Quem vive no local teme que um novo ataque aconteça.

Marcas de tiros após ataque em Vitória

Investigações

Até o momento, de acordo com a Polícia Civil , nenhum suspeito foi preso. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vitória.