Traficantes do Alagoano fizeram ataque com morte, dizem testemunhas

O ataque a tiros que deixou um morto e dois feridos na região entre os bairros Estrelinha e Grande Vitória, na Capital, teria sido promovido por traficantes do Morro do Alagoano, segundo testemunhas. No local, impera o medo e nenhum morador dá entrevista, mas os relatos são de que esse foi mais um episódio da guerra do tráfico em Vitória.
Os criminosos teriam chegado de carro na conhecida "Rua da Galeria". Armados até com fuzis, eles abriram fogo. O ajudante de pedreiro José Guilherme de Oliveira Filho, de 48 anos, passava pelo local e foi atingido por seis disparos. Moradores afirmaram que a vítima era inocente e não tinha qualquer envolvimento com o tráfico.
José morreu na hora. Logo após o tiroteio, um adolescente de 17 anos deu entrada no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, baleado no peito. Ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde uma terceira vítima dos disparos chegou: um homem de 25 anos, atingido na perna esquerda. Segundo a polícia, nenhuma das três vítima tinha mandado de prisão em aberto.
Marcas da violência
Na rua em que houve o ataque sobraram as marcas da violência: os tiros atingiram muros, carro, padrão de energia e portão de aço. Quem vive no local teme que um novo ataque aconteça.
Marcas de tiros após ataque em Vitória
Investigações
Até o momento, de acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi preso. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
A corporação destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.