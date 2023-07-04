Ataque a tiros deixa um morto e dois baleados em Vitória

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 48 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo no bairro Grande Vitória, em Vitória, na noite desta segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar , José Guilherme de Oliveira Filho teria sido baleado no momento em que suspeitos abriram fogo em uma rua do bairro.

Durante o deslocamento até o local da ocorrência, os militares receberam informações de que havia um homem baleado e, quando chegaram ao local, José Guilherme já estava sem vida, caído no chão. A esposa da vítima passou a identificação do marido aos policiais militares.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou com oradores da região que o ataque teria sido feito por traficantes, que chegaram no local dentro de um veículo e fortemente armados.

Polícia Civil foi acionada e constatou que José Guilherme veio a óbito na hora e apresentava seis perfurações pelo corpo, sendo três no tórax, uma no pescoço, uma na clavícula e uma no rosto. Perto do corpo da vítima, foram encontrados dez estojos para munição e três munições.

Durante o atendimento dessa ocorrência, outras duas vítimas teriam sido identificadas pela Polícia Militar. Um jovem de 25 anos deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, com um disparo na coxa esquerda; e um adolescente de 17 anos, baleado no tórax, foi levado à Policlínica de São Pedro e, posteriormente, também foi encaminhado ao HEUE.

O corpo de José Guilherme foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e que mais detalhes não serão divulgados, por enquanto.