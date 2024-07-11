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Eleições 2024

Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito de Aracruz

Cidade do Norte do Espírito Santo tem, até o momento, cinco nomes na disputa, que envolve o atual prefeito, um delegado, um pastor, um empresário e um agricultor
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jul 2024 às 11:44

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 11:44

Em Aracruz, no décimo maior colégio eleitoral do Espírito Santo, cinco pré-candidatos a prefeito correm atrás do voto de mais de 70 mil eleitores da cidade. A disputa na cidade do Norte capixaba envolve o atual prefeito, um delegado, um pastor, um empresário e um agricultor.
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município de Aracruz, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa à prefeitura do município do Norte do Estado. 
De segunda-feira (8) até o final desta semana, estão sendo publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024.
Atual prefeito da cidade, Dr. Coutinho (PP) busca o segundo mandato com seu vice, Beto Vieira (PSB). A chapa conseguiu formar uma boa base de apoio com os partidos PSB, MDB, PDT, União Brasil, Mobiliza e a Federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV). 
O policial civil Leandro Sperandio (Republicanos), que comandava a delegacia da cidade, também está no jogo e formou uma coalizão de partidos alinhados à direita no município: Republicanos, DC, PRD, Agir e Podemos. Sperandio estava filiado ao PL e iria representar a legenda nas urnas, mas deixou o partido de Jair Bolsonaro (PL) e migrou para o Republicanos.
Pego de surpresa com a saída do delegado, o PL lançou o nome do pastor Marcelo Souza para a disputa. O rol de pré-candidatos na cidade completa-se com o empresário Gúbio Heringer (PMB) e o agricultor Tico Selvatici. Ambos presidem em Aracruz os partidos que vão representar nas urnas nas eleições deste ano. Confira abaixo o perfil de cada um deles: 

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