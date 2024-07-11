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Eleições 2024

Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito de Vila Velha

Corrida eleitoral na cidade conta até o momento com seis nomes, incluindo o atual chefe do Executivo municipal, um ex-prefeito e outros nomes da vida política canela-verde
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

11 jul 2024 às 10:56

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 10:56

A briga pelo comando da Prefeitura de Vila Velha conta até o momento com seis nomes. A lista inclui o atual chefe do Executivo, Arnaldinho Borgo (Podemos) – que ainda não anunciou oficialmente que vai concorrer à releição, mas que é dado como certo na disputa – o ex-prefeito Neucimar Fraga (PP), além de novatos e velhos conhecidos de corridas eleitorais. 
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Vila Velha.
De segunda-feira (8) até o final desta semana, estão sendo publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024.
Arnaldinho conta com uma ampla rede de apoio desde as primeiras movimentações para o pleito, incluindo o endosso do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB). A principal incerteza no momento é quanto à escolha do vice, assunto tratado com parcimônia pelo prefeito. O presidente da Câmara Municipal, Bruno Lorenzutti (MDB), é considerado favorito. O indicado do partido do governador, porém, é o ex-presidente da Cesan Carlos Aurélio Linhalis, o Cael.
O coronel Alexandre Ramalho (PL), oficial da reserva da Polícia Militar e ex-secretário de Estado da Segurança Pública, busca se firmar como principal nome da direita na corrida. Para isso, a vinculação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é a principal carta na manga, demonstrada pela presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) no lançamento oficial da pré-candidatura.
Quem também disputa o espaço à direita do espectro político é o ex-prefeito Neucimar Fraga (PP), que já comandou o Executivo de Vila Velha por um mandato. À procura de partidos de apoio, ele aposta em buscar um candidato a vice que seja indicado por instituições militares.
À esquerda, a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, formou uma chapa com o ex-vereador João Batista Gagno Intra, o Babá (PT), e o professor Rodrigo Moreira (PCdoB). Babá mantém a esperança de ampliar a proposta de esquerda, buscando conversas com a federação formada por Psol e Rede, que também lançou chapa própria, formada pelo professor Nícolas Trancho (Psol) e pelo advogado Artur Depizzol (Psol).
Completa o pool de pré-candidaturas o engenheiro Mauricio Gorza (PSDB), aliado do ex-prefeito Max Filho e vice em seu segundo mandato. Confira abaixo o perfil de todos eles: 

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