Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito de Vila Velha

A briga pelo comando da Prefeitura de Vila Velha conta até o momento com seis nomes. A lista inclui o atual chefe do Executivo, Arnaldinho Borgo (Podemos) – que ainda não anunciou oficialmente que vai concorrer à releição, mas que é dado como certo na disputa – o ex-prefeito Neucimar Fraga (PP), além de novatos e velhos conhecidos de corridas eleitorais.

A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024,fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Vila Velha

De segunda-feira (8) até o final desta semana, estão sendo publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024

Arnaldinho conta com uma ampla rede de apoio desde as primeiras movimentações para o pleito, incluindo o endosso do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB). A principal incerteza no momento é quanto à escolha do vice, assunto tratado com parcimônia pelo prefeito. O presidente da Câmara Municipal, Bruno Lorenzutti (MDB), é considerado favorito. O indicado do partido do governador, porém, é o ex-presidente da Cesan Carlos Aurélio Linhalis, o Cael.

O coronel Alexandre Ramalho (PL), oficial da reserva da Polícia Militar e ex-secretário de Estado da Segurança Pública, busca se firmar como principal nome da direita na corrida. Para isso, a vinculação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é a principal carta na manga, demonstrada pela presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) no lançamento oficial da pré-candidatura.

Quem também disputa o espaço à direita do espectro político é o ex-prefeito Neucimar Fraga (PP), que já comandou o Executivo de Vila Velha por um mandato. À procura de partidos de apoio, ele aposta em buscar um candidato a vice que seja indicado por instituições militares.

À esquerda, a Federação Brasil da Esperança , composta por PT, PV e PCdoB, formou uma chapa com o ex-vereador João Batista Gagno Intra, o Babá (PT), e o professor Rodrigo Moreira (PCdoB). Babá mantém a esperança de ampliar a proposta de esquerda, buscando conversas com a federação formada por Psol e Rede, que também lançou chapa própria, formada pelo professor Nícolas Trancho (Psol) e pelo advogado Artur Depizzol (Psol).