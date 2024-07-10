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Eleições 2024

PSB define indicação a vice na chapa de Arnaldinho em Vila Velha

Nome de Cael Linhalis foi colocado à disposição do prefeito, mas o MDB aponta o presidente da Câmara, Bruno Lorenzutti
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

10 jul 2024 às 18:05

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 18:05

Carlos Aurélio Linhalis, o Cael (PSB).
Carlos Aurélio Linhalis, o Cael (PSB) Crédito: Hélio Filho/Secom
O PSB, partido do governador Renato Casagrande, bateu o martelo sobre quem indicar para a vaga de vice na chapa do prefeito de Vila VelhaArnaldinho Borgo (Podemos). A legenda decidiu manter o plano original de apontar o ex-presidente da Cesan Carlos Aurélio Linhalis, o Cael. 
Nos últimos dias, a executiva municipal do PSB vinha manifestando o desejo de indicar a vereadora Patrícia Crizanto, única mulher com mandato na Câmara de Vila Velha.
No entanto, o presidente estadual do partido, Alberto Gavini, informou que em reunião na noite de terça-feira (9) houve um consenso em torno do nome de Cael. 
“A decisão também foi deles [da executiva municipal]. Já comunicamos oficialmente que nossa indicação é a do nome de Cael, colocamos ele à disposição, e a decisão cabe ao prefeito”, declarou. Ele destacou ainda que o partido conta com o retorno de Patrícia para um novo mandato como vereadora.
Em contato com A Gazeta na última segunda-feira (8), o presidente municipal do PSB, Harlen Silva, havia dito que o partido tem o entendimento de que o nome de Crizanto tem “enorme aceitação, muito disso pela sua profícua atuação partidária e ajuda na construção da chapa de vereadores”. Procurados por A Gazeta, nem ele, nem a vereadora retornaram o contato da reportagem até a publicação deste texto.
O presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti (MDB), também é cotado para ser o companheiro de chapa do atual prefeito.
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