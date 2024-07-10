Novo tem chapa 'puro-sangue' na disputa pela Prefeitura de Colatina

Dois jovens empresários de Colatina compõem a chapa do Novo na disputa para a prefeitura do município nas Eleições 2024. O partido, que já havia anunciado Vinicius Bragatto para concorrer ao cargo de prefeito, apresenta nesta quarta-feira (10) o nome de Alexandre Morandi como pré-candidato a vice. Assim, a legenda vai para a campanha com uma chapa "puro-sangue", isto é, sem alianças.
Vinicius Bragatto ressalta as qualificações do colega de partido — empresário, produtor rural, engenheiro pós-graduado — e, segundo ele, totalmente preparado para assumir a função de vice, caso sejam eleitos.
Questionado sobre as dificuldades de fazer uma campanha sem a aliança de outros partidos, Vinicius Bragato analisa que é melhor o Novo seguir sozinho a fazer acordos que poderiam descaracterizar o perfil da legenda.
"Prefiro disputar numa chapa puro-sangue a perder essa identidade com a sociedade. Se for para concorrer pegando velhas figuras da política, aí não somos mais o Novo. E é justamente por essa postura que vemos nossa candidatura crescer dia a dia", pontua. "Para ingressar no partido, fizemos processo seletivo, prova de integridade. É preciso ser ficha limpa. E prezamos por uma gestão técnica, sem o velho 'toma lá, dá cá'", acrescenta o pré-candidato.
O anúncio oficial do nome de Alexandre Morandi será feito durante a inauguração da sede do partido, no bairro Esplanada, onde funcionava a antiga HDI Seguros, a partir das 19 horas.