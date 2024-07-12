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Eleições 20224

Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim

Corrida eleitoral no município destaca-se pelo número de legendas aliadas ao governo disputando o cargo de chefe do Executivo
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

12 jul 2024 às 11:55

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 11:55

 Com 141.644 eleitores aptos a votar, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Cachoeiro do Itapemirim, no Sul do Estado, é o maior colégio eleitoral do interior capixaba. Nas eleições deste ano, o tabuleiro político no município conta, até o momento, com cinco nomes lançados como pré-candidatos a prefeito da cidade.
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento.
Ao longo de toda esta semana, estão sendo publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024.
Em uma lista que tem de cacique da política capixaba a estreante na corrida eleitoral, estão confirmados como pré-candidatos em Cachoeiro o advogado Diego Libardi (Republicanos); a ex-secretária de Obras da cidade, Lorena Vasques (PSB); o vereador Léo Camargo (PL); o ex-subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione (PT); e, por fim, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), veterano da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Entre os nomes, apenas Theodorico Ferraço tem seu vice definido. Trata-se do vereador Júnior Corrêa (Novo), o Júnior da Cofril, que no início deste ano havia anunciado desistência da carreira política para se dedicar ao sacerdócio e se tornar padre. Ele recuou da decisão. 
As eleições municipais em Cachoeiro também se destacam pelo número de legendas aliadas ao governo disputando o cargo de prefeito da "Capital secreta do mundo". Atualmente, PP,  PT (federado desde 2022 com PV e  PCdoB)  e o próprio PSB, partido do governador Renato Casagrande, são siglas próximas do Palácio Anchieta. Já o Republicanos tem se mantido distanciado da gestão casagrandista ocupando, em alguns cenários, o campo opositor ao governo. Confira abaixo o perfil de todos eles:

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