Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim

Com 141.644 eleitores aptos a votar, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Cachoeiro do Itapemirim, no Sul do Estado, é o maior colégio eleitoral do interior capixaba. Nas eleições deste ano, o tabuleiro político no município conta, até o momento, com cinco nomes lançados como pré-candidatos a prefeito da cidade.

A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento. Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024 fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento.

Ao longo de toda esta semana, estão sendo publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024

Em uma lista que tem de cacique da política capixaba a estreante na corrida eleitoral, estão confirmados como pré-candidatos em Cachoeiro o advogado Diego Libardi (Republicanos); a ex-secretária de Obras da cidade, Lorena Vasques (PSB); o vereador Léo Camargo (PL); o ex-subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione (PT); e, por fim, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), veterano da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Entre os nomes, apenas Theodorico Ferraço tem seu vice definido. Trata-se do vereador Júnior Corrêa (Novo), o Júnior da Cofril, que no início deste ano havia anunciado desistência da carreira política para se dedicar ao sacerdócio e se tornar padre. Ele recuou da decisão.