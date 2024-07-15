PT em Linhares diz que não vai desistir de candidato barrado pelo TRE-ES

A executiva municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Linhares afirmou que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), de barrar a filiação do ex-deputado federal José Carlos Elias à legenda, e reforçou que não vai desistir de ter o nome do político na disputa no Norte capixaba.
Por ser dada em segunda instância, a decisão cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas se não for julgada na Corte a tempo para as eleições deste ano, fica valendo a decisão do TRE-ES. O PT até pode registrar a candidatura de José Carlos Elias, mas pode ocorrer a impugnação.
Na decisão do TRE-ES, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, ressaltou que o ex-deputado não teria direito à filiação porque havia irregularidades em seu título de eleitor, que deveriam ter sido sanadas no cartório eleitoral. O portal do TSE mostra que o título do ex-deputado federal está suspenso. A decisão foi acompanhada pelos demais juízes do TRE.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (15), a presidente do partido em Linhares, Maria Tereza da Silva Brandão, disse que não justifica lançar outro candidato, pois ainda vai recorrer. “Estamos trabalhando para resolver essa questão. Vamos manter a candidatura até o fim, porque é uma decisão que a nossa federação tomou e ele [José Carlos Elias] não vai desistir, porque essa candidatura é favorita em Linhares”, declarou.
A decisão do TRE-ES foi tomada a partir de uma ação do diretório estadual do PT, que solicitou o reconhecimento da filiação partidária de José Carlos Elias. O ex-deputado havia tentado o registro pelo sistema da Justiça Eleitoral, mas houve uma negativa administrativa e, devido a essa recusa, o partido entrou com a ação para não perder o prazo legal de filiação para a disputa nas eleições deste ano.