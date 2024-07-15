Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

PT em Linhares diz que não vai desistir de candidato barrado pelo TRE-ES

Na semana passada, o TRE-ES barrou a filiação de José Carlos Elias ao partido, alegando que ele está com o título irregular e com os direitos políticos suspensos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jul 2024 às 18:04

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 18:04

Zé Carlos Elias (PT)
José Carlos Elias está com os direitos políticos suspensos, segundo o TRE-ES Crédito: Redes sociais
A executiva municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Linhares afirmou que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), de barrar a filiação do ex-deputado federal José Carlos Elias à legenda, e reforçou que não vai desistir de ter o nome do político na disputa no Norte capixaba.
Por ser dada em segunda instância, a decisão cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas se não for julgada na Corte a tempo para as eleições deste ano, fica valendo a decisão do TRE-ES. O PT até pode registrar a candidatura de José Carlos Elias, mas pode ocorrer a impugnação. 
Na decisão do TRE-ES, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, ressaltou que o ex-deputado não teria direito à filiação porque havia irregularidades em seu título de eleitor, que deveriam ter sido sanadas no cartório eleitoral. O portal do TSE mostra que o título do ex-deputado federal está suspenso. A decisão foi acompanhada pelos demais juízes do TRE.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (15), a presidente do partido em Linhares, Maria Tereza da Silva Brandão, disse que não justifica lançar outro candidato, pois ainda vai recorrer. “Estamos trabalhando para resolver essa questão. Vamos manter a candidatura até o fim, porque é uma decisão que a nossa federação tomou e ele [José Carlos Elias] não vai desistir, porque essa candidatura é favorita em Linhares”, declarou. 
A decisão do TRE-ES foi tomada a partir de uma ação do diretório estadual do PT, que solicitou o reconhecimento da filiação partidária de José Carlos Elias. O ex-deputado havia tentado o registro pelo sistema da Justiça Eleitoral, mas houve uma negativa administrativa e, devido a essa recusa, o partido entrou com a ação para não perder o prazo legal de filiação para a disputa nas eleições deste ano. 

Veja Também

A uma semana das convenções, veja 10 dúvidas sobre o cenário político no ES

Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Guarapari

Mais de 700 eleitores do ES vão usar nome social na hora de votar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares PT TRE-ES Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados