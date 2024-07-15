PT em Linhares diz que não vai desistir de candidato barrado pelo TRE-ES

José Carlos Elias está com os direitos políticos suspensos, segundo o TRE-ES Crédito: Redes sociais

Por ser dada em segunda instância, a decisão cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , mas se não for julgada na Corte a tempo para as eleições deste ano, fica valendo a decisão do TRE-ES. O PT até pode registrar a candidatura de José Carlos Elias, mas pode ocorrer a impugnação.

Na decisão do TRE-ES, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, ressaltou que o ex-deputado não teria direito à filiação porque havia irregularidades em seu título de eleitor, que deveriam ter sido sanadas no cartório eleitoral. O portal do TSE mostra que o título do ex-deputado federal está suspenso. A decisão foi acompanhada pelos demais juízes do TRE.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (15), a presidente do partido em Linhares, Maria Tereza da Silva Brandão, disse que não justifica lançar outro candidato, pois ainda vai recorrer. “Estamos trabalhando para resolver essa questão. Vamos manter a candidatura até o fim, porque é uma decisão que a nossa federação tomou e ele [José Carlos Elias] não vai desistir, porque essa candidatura é favorita em Linhares”, declarou.