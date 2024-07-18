Vice de Camila Valadão é definido em Vitória

O vice de Camila Valadão (Psol) na disputa pela Prefeitura de Vitória, nas eleições 2024, está definido. Trata-se de Macaciel Jonas Breda, da Rede, com quem o Psol forma a federação. A informação foi confirmada com fontes ligadas à executiva da Rede e do Psol na Capital.
Durante a tarde desta quinta-feira (18), em conversa com a reportagem antes da confirmação do nome de Macaciel, Camila já havia adiantado que o vice seria da Rede e não da militância do Psol. “Recebemos o nome anteontem e passamos para a nossa direção partidária. Ainda estamos informando à nossa militância do partido”, explicou a pré-candidata.
Macaciel é administrador e tem atuação em gestão pública, em organizações sociais e em partidos políticos, como dirigente e candidato. Tem passagens pelas secretarias de Estado da Agricultura e do Meio Ambiente. Também já atuou como consultor e assessor parlamentar e tem experiência no agronegócio, com atuação em projetos de desenvolvimento regional.