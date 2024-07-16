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Eleições 2024

PT avalia escolher uma mulher para vice em disputa na Serra

Pré-candidato da legenda no município garante que decisão junto a PCdoB e PV sairá antes do início das convenções partidárias
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

15 jul 2024 às 21:11

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 21:11

Roberto Carlos é o pré-candidato do PT à Prefeitura da Serra
Roberto Carlos é o pré-candidato do PT à Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação
O pré-candidato a prefeito da Serra pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-deputado estadual Professor Roberto Carlos, afirmou, nesta segunda-feira (15), que o nome do vice que vai compor a chapa majoritária com ele na corrida eleitoral no município deverá ser confirmado e divulgado ainda esta semana, e que um dos perfis avaliados é o de uma mulher.
Conforme o petista, o posto de vice está sendo discutido e negociado com duas legendas: PCdoB e PV, siglas com as quais o PT está federado desde 2022. Professor Roberto Carlos adiantou que o nome feminino seria oriundo do PCdoB. A segunda opção está sendo discutida junto ao PV. 
"Estamos finalizando as discussões em torno do nome do vice na chapa. O anúncio deve ocorrer ainda esta semana, antes das convenções. O nosso diálogo tem sido com o PCdoB e o PV", afirmou o ex-deputado. 
Os três partidos - PT, PCdoB e PV - formam, atualmente, a Federação Brasil da Esperança e, por lei, devem seguir juntos até 2026, uma vez que a união entre as agremiações tem validade de quatro anos.

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A chapa majoritária encabeçada pelo  ex-deputado vai apostar nos feitos e em figuras diretamente ligadas ao atual governo federal para brigar pelo comando da prefeitura do município nas eleições deste ano.
Sem contar com o apoio público do Executivo estadual, de quem é aliada, a legenda deve recorrer à representação petista em Brasília (DF) para se fortalecer na disputa pela gestão da cidade.
O objetivo, conforme o próprio pré-candidato, é conseguir solidificar sua proposta de governo para a Serra tendo como modelo, principalmente, as políticas públicas implementadas em âmbito nacional pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciada em janeiro do ano passado.

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