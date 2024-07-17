Meneguelli vai esperar convenção para decidir candidatura em Colatina

Pergentino Junior, pai de Renzo e presidente do Republicanos em Colatina, afirma que a sua legenda e o PSD vão caminhar juntos no município. Mas, questionado se Meneguelli não iria concorrer ou se Renzo poderia abrir mão de ser cabeça de chapa, ele não cravou nenhum posicionamento. Apenas reafirmou a parceria dos dois partidos.