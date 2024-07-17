Meneguelli vai esperar convenção para decidir candidatura em Colatina

Esperada para esta semana, a decisão do deputado estadual Sergio Meneguelli (Republicanos) sobre a disputa à Prefeitura de Colatina não saiu. No início do mês, ele havia dito que, em até 10 dias, decidiria se iria ou não participar das Eleições 2024 para voltar a comandar o município. Entretanto, a definição só deve sair na convenção do partido, programada para 4 de agosto.
A indefinição não é algo que diz respeito apenas ao parlamentar. O pré-candidato Renzo Vasconcelos (PSD) contava com o apoio do Republicanos para fortalecer seu nome na disputa à Prefeitura de Colatina. Meneguelli não voltou a falar com a reportagem de A Gazeta sobre o assunto, porém disse ter uma boa relação com o eventual adversário no pleito de outubro. Na ocasião do anúncio sobre a possível candidatura, o deputado estabeleceu o prazo para se manifestar, inclusive, para não atrapalhar o partido nas suas articulações. Agora, contudo, segundo a assessoria de Meneguelli, a definição só sai na convenção.
Pergentino Junior, pai de Renzo e presidente do Republicanos em Colatina, afirma que a sua legenda e o PSD vão caminhar juntos no município. Mas, questionado se Meneguelli não iria concorrer ou se Renzo poderia abrir mão de ser cabeça de chapa, ele não cravou nenhum posicionamento. Apenas reafirmou a parceria dos dois partidos.
A propósito, a convenção do Republicanos e a do PSD serão realizadas juntas. A previsão é o dia 4 de agosto, com local e horário ainda a definir.
No município, também estão na corrida eleitoral Luciano Merlo (PL) e Vinicius Bragatto (Novo). O ex-vereador Genivaldo Lievore (PT) desistiu de lançar a candidatura para apoiar a busca pela reeleição de Guerino Balestrassi (MDB).