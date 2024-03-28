PSDB de Vila Velha muda de gestão e quer disputar a prefeitura

Maurício Gorza, aliado de Max Filho, se coloca como pré-candidato a prefeito em Vila Velha Crédito: Reprodução

A cúpula nacional do PSDB, presidida pelo ex-governador de Goiás Marconi Perillo, determinou a suspensão do diretório do partido em Vila Velha e designou uma comissão interventora. O grupo atuará por, pelo menos, seis meses, ou seja, durante o período das eleições municipais deste ano.

O presidente da comissão interventora é o ex-vereador Maurício Gorza, aliado de longa data do ex-prefeito Max Filho, e que se coloca como pré-candidato a prefeito em Vila Velha em 2024.

A ação é mais um capítulo na briga interna do partido na cidade canela-verde, que foi exposta durante as eleições para o diretório municipal, em agosto de 2023. Isso porque o grupo que estava à frente da legenda – próximo de Max – não concordou com a entrada de uma segunda chapa na disputa, formada por aliados do presidente estadual do PSDB, o deputado Vandinho Leite

A chapa ligada a Max deixou a disputa em protesto e uma direção foi eleita, posteriormente, com integrantes do grupo de Vandinho. É justamente a eleição desse grupo que é questionada na resolução da comissão executiva nacional da sigla.

Segundo o documento, assinado na quarta-feira (27), “importantes lideranças partidárias” denunciaram ao órgão nacional que o diretório municipal teria descumprido prazos exigidos no estatuto do partido. Diz ainda que há “fortes evidências de irregularidade” na documentação apresentada à Justiça Estadual.

O presidente nacional do PSDB determinou ainda abertura de processo interno para apurar o caso e a intimação do diretório estadual, presidido por Vandinho, e do municipal para apresentação de defesa.

A Gazeta tentou contato com o deputado estadual, mas não houve retorno até a publicação deste texto. O diretório municipal afirma que foi surpreendido com o posicionamento da executiva nacional e que não cometeu nenhuma irregularidade (leia o posicionamento mais abaixo).

Candidatura própria

No documento, a executiva nacional também cita entre os motivos para a intervenção no diretório de Vila Velha um desalinhamento entre a estratégia nacional do partido e aquela que vinha sendo promovida na cidade.

Nacionalmente, o partido quer que seja priorizado o lançamento de candidaturas próprias para prefeito, principalmente nas maiores cidades. Porém, no Estado, segundo o presidente da comissão interventora, haveria a intenção de apoiar o atual prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos).

“A gente não compactua com a administração da prefeitura municipal de Vila Velha atual. Nós temos um legado para defender no município, sempre buscamos uma candidatura ‘raiz’. Nós temos um grupo ‘raiz’ aqui, um grupo autêntico que vem desde o avô de Max Filho, Saturnino Mauro (ex-deputado), depois o Max Mauro (ex-governador) e depois o próprio Max Filho”, explica Maurício Gorza.

Ele afirma que, após as eleições nacionais de 2022, Vandinho teria dado a bênção para que o grupo de Max se articulasse para as eleições de 2024, com candidatura própria. Porém, após o desentendimento da eleição do diretório municipal, eles até buscaram outras legendas. Mas, no final, recorreram à “instância superior” do próprio PSDB.

“Já que na instância estadual a gente não tinha caixa de ressonância, então nós buscamos a instância nacional, que culminou nessa resolução de ontem (27 de março)”, diz.

Considerando a ideia de “legado” citada por Gorza, seria natural que o próprio Max Filho se apresentasse como candidato a prefeito de Vila Velha. Porém, o ex-prefeito decidiu cuidar da família, já que o pai, Max Mauro, está com Alzheimer. “Ele (Max Filho) tem dito que nesse momento o pai dele não precisa de um prefeito, precisa de um filho ao lado”, disse Gorza.

Diretório municipal pode levar caso à Justiça

Na opinião do secretário do diretório municipal de Vila Velha, Marcos Felix, Max e seus aliados não se conformam com a entrada de uma chapa concorrente na cidade. Segundo Felix, eles não participaram da convenção do partido e, agora, apontam problemas nesta convenção.

“Fomos surpreendidos com intervenção no partido vindo da nacional, de cima pra baixo. Assim que formos oficialmente notificados, tivermos ciência dos motivos que levaram ao convencimento da executiva nacional, iremos nos manifestar oficialmente e, caso seja necessário, vamos judicializar a questão”, declarou Felix.

Segundo ele, ainda não havia definição sobre quem o partido apoiaria nas eleições municipais deste ano ou se lançaria candidato próprio para o cargo de prefeito.