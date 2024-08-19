Arnaldinho promete mais escolas em tempo integral e obras de mobilidade em Vila Velha

Sofriam, pois tivemos a coragem de enfrentar essa situação histórica. Em parceria com o Estado, investimos R$ 1 bilhão na construção de 9 novas estações de bombeamento de águas pluviais (entregamos 5 e as outras 4 serão inauguradas em breve); na construção de galerias; no desassoreamento dos canais a céu aberto; na construção de comportas para a água do mar não entrar na cidade; e na limpeza e manutenção programada dos canais e microdrenagem, evitando a retenção de água. Apenas 60% das obras estão concluídas e o acionamento das bombas é feito em tempo correto, evitando o acúmulo de água.