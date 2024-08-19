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Eleições 2024

Arnaldinho promete mais escolas em tempo integral e obras de mobilidade em Vila Velha

Atual prefeito canela-verde e candidato à reeleição, Arnaldinho Borgo é o primeiro entrevistado da série com os concorrentes à Prefeitura de Vila Velha que será publicada entre esta segunda (19) e a sexta-feira (23)
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

19 ago 2024 às 14:10

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 14:10

Entrevista: Arnaldinho Borgo
Arnaldinho Borgo (Podemos) é candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Divulgação e Arte A Gazeta
Construir mais escolas em tempo integral, melhorar a atenção aos moradores de rua e potencializar o turismo local. Essas são algumas das propostas apresentadas por Arnaldinho Borgo (Podemos), na primeira entrevista de uma série que será realizada com os candidatos a prefeito de Vila Velha. As conversas serão publicadas desta segunda (19) até a sexta-feira (23), à tarde, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Pela manhã, também nesta semana, serão divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
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Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A série teve início na manhã desta segunda com  Assumção (PL) e segue com Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB). Em um dos dias da semana, haverá a publicação de duas entrevistas.
Já na parte da tarde, ao longo desta semana, serão publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Pela ordem, começa com Arnaldinho Borgo (Podemos) e segue com Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Arnaldinho Borgo:

Os constantes engarrafamentos estão entre as principais queixas dos moradores de Vila Velha. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?

A mobilidade tem sido uma prioridade da nossa gestão: recapeamos 60 km de vias; abrimos 17 novas ruas, melhorando a fluidez no trânsito; e realizamos obras de infraestrutura. Continuaremos investindo em sinais inteligentes que fazem a contagem de veículos e reprogramam automaticamente o seu tempo. Estamos com projetos contemplados para criar corredores de mobilidade em cima dos canais da Costa e Guanhanhus, fazendo o tamponamento e a interligação com vias adjacentes. Vamos transformar a Rodovia do Sol em sentido único, no trecho urbano. Construímos 50 km de novas ciclovias e vamos ampliar.

Algumas áreas de Vila Velha sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?

Sofriam, pois tivemos a coragem de enfrentar essa situação histórica. Em parceria com o Estado, investimos R$ 1 bilhão na construção de 9 novas estações de bombeamento de águas pluviais (entregamos 5 e as outras 4 serão inauguradas em breve); na construção de galerias; no desassoreamento dos canais a céu aberto; na construção de comportas para a água do mar não entrar na cidade; e na limpeza e manutenção programada dos canais e microdrenagem, evitando a retenção de água. Apenas 60% das obras estão concluídas e o acionamento das bombas é feito em tempo correto, evitando o acúmulo de água.

De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?

Investimos na Guarda Municipal: são 56 novas viaturas, 65 novos guardas concursados e armamentos mais modernos. Temos videomonitoramento, muralha eletrônica e integração com as demais forças de segurança. Mas Segurança não se resolve apenas com Guarda e polícia. Se resolve com ações e projetos que dão oportunidades a crianças e jovens. Construímos 24 campos de futebol, 120 espaços de lazer, quadras poliesportivas, 16 novas escolas, 6 novas Unidades Básicas de Saúde, entregamos a UPA de Riviera da Barra, e implantamos 68 núcleos esportivos nos bairros, atendendo 6.585 pessoas diariamente.

Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?

A prioridade é dotar Vila Velha com Unidades Básicas de Saúde (UBS) compatíveis com sua população. Por isso, construímos 6 novas UBS e mais 4 serão entregues até dezembro. Inauguramos a UPA de Riviera da Barra e o Caps de Jabaeté – obras que se arrastavam há mais de 10 anos. Saímos de 39 para 93 equipes de Estratégia de Saúde da Família. E de 73,9 mil atendimentos especializados, em 2021, para 152,9 mil em 2024 - zerando as filas em gastroenterologia, pré-natal alto risco, colposcopia, angiologia, cirurgia geral, climatério, mastologia, nefrologia e nutrição. Vamos avançar nos atendimentos.

O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vila Velha, apenas 6,8% dos estudantes dos anos iniciais e 18,4% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?

A Educação é uma prioridade constante na nossa administração. Saltamos de 2 para 11 escolas em tempo integral. Além disso, construímos 16 novas escolas, totalizando 55,3 mil alunos na rede municipal. Até o final deste ano, vamos inaugurar mais 6 novas escolas. Dessa forma, já zeramos a fila de espera de vagas para crianças de 4 anos. Agora, também estamos atendendo crianças a partir de um ano de idade. Vamos continuar avançando e construindo novas escolas, incluindo as de tempo integral, para ampliar a oferta de vagas e melhor atender às demandas da população.

Mesmo com a reforma previdenciária, Vila Velha tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 73 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?

Herdamos um déficit na Previdência. Quando cheguei, em 2021, o fundo previdenciário tinha saldo de R$ 390 milhões aplicados. Hoje, com uma gestão técnica e eficiente, chegará a R$ 900 milhões em dezembro. Vamos continuar fazendo aportes e aplicando de forma eficiente os recursos que estão sob a nossa responsabilidade. Garantindo segurança a todos os efetivos que são dependentes do sistema de previdência municipal, atuando com responsabilidade fiscal e dando dignidade aos nossos aposentados. Nossa gestão conseguiu ainda recuperar quase R$ 59 milhões de compensação previdenciária junto ao INSS.

Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?

Nossa missão é cuidar das pessoas, fazer de Vila Velha uma cidade melhor para viver, morar e empreender. Nossas propostas: ampliar a atenção básica à saúde; investir mais na Guarda e na integração com as forças de segurança; ampliarmos os espaços para atendimento às pessoas em situação de rua. E vamos investir mais para fortalecer o vínculo delas com suas famílias e retirá-las das ruas; valorizar ainda mais o profissional da educação, construir escolas e investir nos alunos; potencializar o turismo e esporte, tornando nossa cidade uma referência.

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