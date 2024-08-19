Construir mais escolas em tempo integral, melhorar a atenção aos moradores de rua e potencializar o turismo local. Essas são algumas das propostas apresentadas por Arnaldinho Borgo (Podemos), na primeira entrevista de uma série que será realizada com os candidatos a prefeito de Vila Velha. As conversas serão publicadas desta segunda (19) até a sexta-feira (23), à tarde, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Arnaldinho promete mais escolas em tempo integral e obras de mobilidade em Vila Velha
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A série teve início na manhã desta segunda com Assumção (PL) e segue com Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB). Em um dos dias da semana, haverá a publicação de duas entrevistas.
Já na parte da tarde, ao longo desta semana, serão publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Pela ordem, começa com Arnaldinho Borgo (Podemos) e segue com Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Arnaldinho Borgo:
Os constantes engarrafamentos estão entre as principais queixas dos moradores de Vila Velha. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
A mobilidade tem sido uma prioridade da nossa gestão: recapeamos 60 km de vias; abrimos 17 novas ruas, melhorando a fluidez no trânsito; e realizamos obras de infraestrutura. Continuaremos investindo em sinais inteligentes que fazem a contagem de veículos e reprogramam automaticamente o seu tempo. Estamos com projetos contemplados para criar corredores de mobilidade em cima dos canais da Costa e Guanhanhus, fazendo o tamponamento e a interligação com vias adjacentes. Vamos transformar a Rodovia do Sol em sentido único, no trecho urbano. Construímos 50 km de novas ciclovias e vamos ampliar.
Algumas áreas de Vila Velha sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Sofriam, pois tivemos a coragem de enfrentar essa situação histórica. Em parceria com o Estado, investimos R$ 1 bilhão na construção de 9 novas estações de bombeamento de águas pluviais (entregamos 5 e as outras 4 serão inauguradas em breve); na construção de galerias; no desassoreamento dos canais a céu aberto; na construção de comportas para a água do mar não entrar na cidade; e na limpeza e manutenção programada dos canais e microdrenagem, evitando a retenção de água. Apenas 60% das obras estão concluídas e o acionamento das bombas é feito em tempo correto, evitando o acúmulo de água.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Investimos na Guarda Municipal: são 56 novas viaturas, 65 novos guardas concursados e armamentos mais modernos. Temos videomonitoramento, muralha eletrônica e integração com as demais forças de segurança. Mas Segurança não se resolve apenas com Guarda e polícia. Se resolve com ações e projetos que dão oportunidades a crianças e jovens. Construímos 24 campos de futebol, 120 espaços de lazer, quadras poliesportivas, 16 novas escolas, 6 novas Unidades Básicas de Saúde, entregamos a UPA de Riviera da Barra, e implantamos 68 núcleos esportivos nos bairros, atendendo 6.585 pessoas diariamente.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
A prioridade é dotar Vila Velha com Unidades Básicas de Saúde (UBS) compatíveis com sua população. Por isso, construímos 6 novas UBS e mais 4 serão entregues até dezembro. Inauguramos a UPA de Riviera da Barra e o Caps de Jabaeté – obras que se arrastavam há mais de 10 anos. Saímos de 39 para 93 equipes de Estratégia de Saúde da Família. E de 73,9 mil atendimentos especializados, em 2021, para 152,9 mil em 2024 - zerando as filas em gastroenterologia, pré-natal alto risco, colposcopia, angiologia, cirurgia geral, climatério, mastologia, nefrologia e nutrição. Vamos avançar nos atendimentos.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vila Velha, apenas 6,8% dos estudantes dos anos iniciais e 18,4% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
A Educação é uma prioridade constante na nossa administração. Saltamos de 2 para 11 escolas em tempo integral. Além disso, construímos 16 novas escolas, totalizando 55,3 mil alunos na rede municipal. Até o final deste ano, vamos inaugurar mais 6 novas escolas. Dessa forma, já zeramos a fila de espera de vagas para crianças de 4 anos. Agora, também estamos atendendo crianças a partir de um ano de idade. Vamos continuar avançando e construindo novas escolas, incluindo as de tempo integral, para ampliar a oferta de vagas e melhor atender às demandas da população.
Mesmo com a reforma previdenciária, Vila Velha tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 73 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
Herdamos um déficit na Previdência. Quando cheguei, em 2021, o fundo previdenciário tinha saldo de R$ 390 milhões aplicados. Hoje, com uma gestão técnica e eficiente, chegará a R$ 900 milhões em dezembro. Vamos continuar fazendo aportes e aplicando de forma eficiente os recursos que estão sob a nossa responsabilidade. Garantindo segurança a todos os efetivos que são dependentes do sistema de previdência municipal, atuando com responsabilidade fiscal e dando dignidade aos nossos aposentados. Nossa gestão conseguiu ainda recuperar quase R$ 59 milhões de compensação previdenciária junto ao INSS.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
Nossa missão é cuidar das pessoas, fazer de Vila Velha uma cidade melhor para viver, morar e empreender. Nossas propostas: ampliar a atenção básica à saúde; investir mais na Guarda e na integração com as forças de segurança; ampliarmos os espaços para atendimento às pessoas em situação de rua. E vamos investir mais para fortalecer o vínculo delas com suas famílias e retirá-las das ruas; valorizar ainda mais o profissional da educação, construir escolas e investir nos alunos; potencializar o turismo e esporte, tornando nossa cidade uma referência.