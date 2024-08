Candidatos negam

Documento do PT diz que candidatura de Babá é ‘estratégia combinada’ com Arnaldinho em Vila Velha

Planilha divulgada no site oficial do partido registra que medida é para enfrentar candidatura bolsonarista de coronel Ramalho (PL)

Babá (PT) e Arnaldinho Borgo (Podemos): documento no site do PT fala em "estratégia combinada" das candidaturas. (Reprodução)

Um documento publicado no site oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) que lista candidaturas homologadas pelo partido indica que, em Vila Velha, a sigla teria uma “estratégia combinada” com o atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), ao lançar o João Batista Gagno Intra, o Babá, na corrida eleitoral. A proposta, segundo a planilha, seria mirar a disputa contra a candidatura à prefeitura do bolsonarista Coronel Ramalho (PL). O petista e o atual chefe do Executivo negam qualquer negociação.

O arquivo, que traz dados sobre a participação da legenda em cidades brasileiras com mais de 100 mil eleitores, foi divulgado no site do partido no último domingo (5) e atualizado na segunda-feira (6). O relatório estava visível no site e disponível para download para qualquer visitante. A reportagem acessou e baixou o documento por volta das 14h30 da última quarta-feira (7).

O campo de comentários de uma tabela do documento traz a seguinte informação: “O PT lançou a candidatura do ex-vereador Babá em estratégia combinada com o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) para a disputa contra a candidatura bolsonarista, do Coronel Alexandre Ramalho (PL)”. A candidatura de Babá foi registrada em convenção em 29 de julho. O vice na chapa é o professor de História Rodrigo Campos (PCdoB).

Trecho da planilha do PT que diz respeito à candidatura de Babá em Vila Velha. (Reprodução de documento)

A lista elenca as 219 cidades com mais de 100 mil habitantes onde a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) registrou candidatura majoritária ou fechou apoio a candidato de outro partido. Cada linha traz o Estado, a cidade, o número de eleitores, o nome e o partido do candidato e ainda um campo para comentários.

Em conversa com A Gazeta, Babá negou taxativamente qualquer tipo de acordo ou mesmo que tenha se reunido ou conversado com Arnaldinho. “Eu não tenho absolutamente nenhuma informação a esse respeito, zero. As bases do partido daqui quiseram a candidatura justamente porque não queriam apoiar Arnaldinho. Não teve nenhuma conversa de minha parte. Se for assim, eu não quero, digo com todas as letras que podem até retirar minha candidatura, não fiz acordo nem jogo político com ninguém."

Ele acrescentou: “A nossa candidatura jamais teve esse objetivo. O objetivo é fortalecer e resgatar o PT em Vila Velha, que não tem candidato a prefeito desde 2012, quando eu mesmo fui o candidato”, prosseguiu. “Se alguém do PT teve essa conversa, teve nas costas do próprio partido, sem nível de clareza, de discussão política ou de construção programática. Isso nunca foi discutido no partido. Gostaria, com todo o respeito, de contestar essa versão desse comentário desastroso e desrespeitoso aos militantes do PT de Vila Velha”, acrescentou.

O candidato também disse ter manifestado repúdio ao secretário-geral do partido, Henrique Fontana.

Veja print do site oficial do PT antes de o arquivo ter sido retirado do ar:

Link de site oficial do PT reproduzia planilha de candidatos. (Reprodução)

Procurada, a assessoria nacional do PT disse que os dados do site são oficiais e foram homologados pela Comissão Executiva Nacional, mas não comentou o caso específico do município e disse não ter informações sobre a origem do texto na planilha. O PT estadual também foi procurado, mas não retornou o contato até o fechamento desta reportagem.

Após os questionamentos de A Gazeta, o arquivo foi deletado do site do PT antes das 18h de quarta-feira (7), mas está disponível para consulta abaixo nesta reportagem. Até então, além do link em si, a página principal do site oficial da sigla trazia um banner, em destaque, que levava à página onde estava o documento. O link continua ativo com um texto sobre as homologações, mas sem o arquivo.

Arquivos & Anexos Documento do PT lista candidaturas em cidades com mais de 100 mil habitantes Saiba o que o partido falou sobre os candidatos da sigla nas cidades com mais de 100 mil eleitores Tamanho de arquivo: 2mb Baixar Visualizar

Arnaldinho Borgo também negou qualquer movimentação nesse sentido em nota enviada à reportagem. “Isso não existe. É totalmente inverídico. Só posso acreditar que tenha sido um equívoco de informação. Estamos trabalhando muito para fazer Vila Velha avançar cada vez mais”, disse.

Ele também fez críticas à polarização. “Reduzir uma eleição municipal à polarização entre direita e esquerda é um erro. Como tenho dito, o discurso rasteiro de direita e esquerda não asfalta rua, não constrói unidades de saúde e escolas. Não faz a cidade avançar. Precisamos debater propostas e projetos que levem melhorias de vida para as famílias”, complementou.

Cronologia 14h20 de quarta-feira (7) - A Gazeta acessou o site oficial do PT e, por meio do banner que diz "VEJA AS PRÉ-CANDIDATURAS HOMOLOGADAS PELO PT", acessou o link em que estava o documento com a lista de candidaturas. 14h39 - Após a leitura da planilha, o download do arquivo e o registro em print screens do documento no site, a reportagem procurou a assessoria de imprensa nacional do partido. 16h56 - Por telefone, A Gazeta entrou em contato com o candidato Babá (PT), que negou qualquer tipo de acordo e disse desconhecer o documento. Em seguida, a reportagem enviou o link que levava ao arquivo. 17h11 - A assessoria do PT confirmou que os dados do site são oficiais, mas disse não ter informações sobre a origem dos comentários que constam no documento. 17h26 - A reportagem pediu um posicionamento da assessoria do PT estadual. 17h54 - O candidato Babá informou à reportagem de que manifestou repúdio ao secretário-geral do PT nacional, Henrique Fontana, e disse que o partido desconhece o comentário, questionando se o documento não seria falso. Babá ainda informou que não teria encontrado a planilha no site. 17h57 - A Gazeta constatou que o documento havia sido retirado do site. 18h43 - A reportagem enviou uma cópia do arquivo à assessoria do PT estadual, já que ele havia sido removido do site do partido. Não houve resposta até o fechamento desta reportagem.





O Podemos estadual foi procurado, mas deixou a resposta a cargo do diretório municipal. A reportagem contatou o presidente do diretório na cidade, o deputado federal Victor Linhalis, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

A coligação em torno da candidatura à reeleição de Arnaldinho soma 13 partidos: além do Podemos, estão com o atual prefeito na corrida pela reeleição PSB, MDB, Republicanos, Novo, PRD, DC, Agir, PMB, PDT, União Brasil, PSD e PP. O vice da chapa é o ex-presidente da Cesan Cael Linhalis (PSB).

O texto no site do PT diz ainda que “as 219 candidaturas foram aprovadas em encontros municipais, processo de votação pelos diretórios municipais ou por meio de prévias realizadas de acordo com as normas já estabelecidas pelo Diretório Nacional do PT. As decisões foram tomadas após a realização de um amplo debate e de eventos realizados nos municípios com o objetivo de preparar o PT, juntamente com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Partido Verde (PV), que formam a Frente Brasil da Esperança e que, pela primeira vez, vão atuar como federação em uma eleição municipal em várias cidades do país”. O trecho, bem como todo o texto que acompanhava a planilha, foi mantido no ar.

Banner na home do site do PT levava a documento. (Reprodução)

PT: "Candidato pra valer"

Em nota enviada após a publicação da matéria, a deputada federal e presidente do PT no Espírito Santo Jackeline Rocha afirmou que a candidatura de Babá em Vila Velha é "pra valer". Confira a nota na íntegra:

A Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, torna público que não reconhece veracidade na informação que põe em dúvida à candidatura do PT em Vila Velha - ES. A candidatura do companheiro João Batista Gagno - Babá, foi homologada em todas as instâncias do PT. É, reconhecidamente, o caminho escolhido pela militância e pela direção do PT para a disputa política e eleitoral na cidade. Qualquer informação ou insinuação da existência de um "acordo" fora do debate com a direção e a militância do PT é leviana e não corresponde aos fatos. Babá é candidato a Prefeito de Vila Velha. E é candidato prá valer, queiram ou não as forças reacionárias do ES.

