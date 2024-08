PP oficializa apoio à candidatura de Arnaldinho em Vila Velha

Após desistência de Neucimar Fraga, partido se une a coligação que agora soma 13 siglas

O Progressistas (PP) confirmou nesta segunda-feira (5) que apoiará a reeleição do prefeito de Vila Velha , Arnaldinho Borgo (Podemos), na chapa que terá Cael Linhalis (PSB) como vice.

O anúncio foi feito pelo presidente estadual do PP, o deputado federal Josias da Vitória, em reunião com Arnaldinho. O presidente do Podemos em Vila Velha, deputado federal Victor Linhalis, também estava presente. Ele é filho de Cael e foi vice de Arnaldinho nos primeiros anos de mandato.