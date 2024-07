Mora em Vila Velha? Conte aqui o que você quer melhorar no seu bairro

Preencha o formulário que está nesta matéria e sua demanda poderá ser contada em uma reportagem de A Gazeta; participe

As Eleições 2024 estão chegando. Em outubro, os cidadãos de todas as cidades do Espírito Santo vão às urnas escolher os governantes do seu município para os próximos quatro anos. Na hora de votar, é importante ter em mente as necessidades da cidade para escolher o melhor candidato.