Chapa de Babá terá professor como vice para disputa em Vila Velha

A federação que reúne PT, PV e PCdoB lançou a chapa em convenção nesta segunda (29), com a participação do Psol, partido que tem candidato próprio; coligação de esquerda é uma possibilidade no município

João Batista Babá (de óculos) e Professor Rodrigo (camisa floral) entre lideranças da federação. (Divulgação)

Em convenção na noite desta segunda-feira (29), a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, confirmou o nome do dentista e ex-vereador petista João Batista Gagno Intra, o Babá, para concorrer à Prefeitura de Vila Velha nas Eleições 2024. Durante o evento, o professor de História Rodrigo Campos (PCdoB) foi anunciado como vice. Mas a surpresa foi a participação do Psol que, embora tenha candidatura própria, é esperado para compor uma aliança de esquerda na corrida eleitoral no município.

João Batista Babá ressaltou a importância do PT voltar a disputar uma eleição majoritária em Vila Velha, fato que não ocorre desde 2012, quando ele mesmo foi o candidato. O ex-vereador acredita que a eleição de Lula para a Presidência da República e as ações desenvolvidas pelo governo federal podem impulsionar a sua candidatura, cuja perspectiva é ter maior participação popular e reforçar a atenção para as áreas mais vulneráveis da cidade. Ele espera que os cerca de 100 mil votos que o presidente recebeu no município possam convergir para o seu nome na disputa municipal.

Apoiado na ideia de que a eleição de Lula e sua gestão podem contribuir durante a campanha, Babá disse que lideranças nacionais deverão vir ao Espírito Santo para apoiar candidaturas do PT, inclusive a sua em Vila Velha.

O consenso em torno do nome de Babá foi alcançado no início do mês, após o PV retirar a pré-candidatura da economista Sandra Frasson da disputa da federação, considerando que, conforme previsto na legislação eleitoral, o grupo só pode apresentar um candidato à majoritária. Por lei, a junção das três legendas, estabelecida em 2022 e visando ao pleito daquele ano, só poderá ser desfeita em 2026, já que o acordo é válido por quatro anos.

Já era esperado que o candidato a vice fosse do PCdoB, pois o PV não reivindicou a indicação para compor a chapa no município canela-verde. Inicialmente, o PCdoB indicaria a empresária Gabriela Batella, que era vice-presidente da legenda na cidade. Porém, no início de julho, ela mesma divulgou um comunicado retirando a intenção de concorrer. Ela não faz mais parte dos quadros do partido.

Então, chegou-se ao nome do Professor Rodrigo, 41 anos, militante do PCdoB desde a adolescência. Ele foi de movimentos estudantis secundarista e universitário, ainda quando morava em São Paulo, e, ao se mudar para o Espírito Santo, continuou a atuar no partido, do qual é dirigente.

Rodrigo nunca foi candidato e, agora, acredita que pode contribuir na disputa com sua experiência nas áreas de educação, cultura e juventude. Para ele, o fato de ser um estreante também pode contar a seu favor, pois sugere menos resistência do eleitorado.

Alianças

A princípio, Babá e Rodrigo vão disputar as eleições municipais apenas com PT, PV e PCdoB, mas, durante a convenção, a ata em que foram registradas as candidaturas deixou a possibilidade de fazer a coligação com outra federação — Psol-Rede — e até de algum nome ser substituído.

Babá não quis antecipar se o vice poderia ser trocado numa eventual aliança com Psol e Rede, para não falar sob hipóteses, uma vez que nenhum acordo foi fechado. Mas a ata da convenção, que também apresentou 22 candidatos à Câmara Municipal das três legendas, deixa brecha para qualquer mudança de candidatura.

Ainda que não admitam fechar uma coligação, os pré-candidatos a prefeito e vice do Psol, Nícolas Trancho e Artur Depizzol, participaram da convenção da federação concorrente a convite de Babá. Nícolas afirma que o partido pretende ter uma candidatura própria e se fortalecer no município, mas, ao mesmo tempo, se coloca como eventual aliado numa frente de esquerda. A convenção do Psol-Rede será nesta quarta-feira (31), quando deverá sair uma definição dos rumos da legenda em Vila Velha. O candidato do PT vai retribuir a presença dos dois e participar do evento.

Correção Após a publicação da reportagem, a empresária Gabriela Batella informou que não integra mais o PCdoB. Ela era vice-presidente da legenda em Vila Velha, mas pediu desfiliação do partido. O texto foi atualizado.

