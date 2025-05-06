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Trama golpista

STF julga denúncia contra major do ES e outros acusados de espalhar desinformação

Angelo Martins Denicoli é acusado de integrar grupo chamado na denúncia da PGR de núcleo 4, que começará a ser julgado nesta terça (6) pelo Supremo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 mai 2025 às 13:08

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 13:08

Os supostos envolvidos no núcleo de desinformação da trama golpista começam a ser julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (6). A denúncia é mais uma das apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os acusados por participação e articulação de um plano que pretendia um golpe de Estado logo após o resultado da eleição de 2022, da qual saiu vitorioso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Acompanhe transmissão acima)
Chamado na denúncia da PGR de núcleo 4, o grupo era responsável por propagar, de maneira orquestrada, desinformação contra o sistema eleitoral brasileiro. O major da reserva do Exército Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, é acusado de integrar, juntamente com outros seis acusados, esse braço da trama golpista.
Denicoli foi denunciado, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 32 pessoas, em fevereiro deste ano, por tentativa de golpe de Estado. A reportagem tenta contato com a defesa do major.
Veja, no vídeo abaixo, as acusações que pesam contra o major do Espírito Santo na denúncia que será julgada pelo STF:

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